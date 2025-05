Split Fiction ne s’arrête pas de briller en franchissant le cap des 4 millions de ventes

La réussite bien réelle de Split Fiction

La vie est belle pour Hazelight. Le succès d’It Takes Two, le précédent titre du studio sorti en 2021, a depuis plusieurs mois fêté et dépassé les 20 millions de copies écoulées. Et sans savoir si Split Fiction ira aussi loin, le bonheur est total pour Josef Fares et son équipe puisque leur dernier bébé vient de franchir un total de 4 millions de ventes.

Un score mérité pour cette aventure mettant en scène Mio et Zoé, dans la lignée de la vision entretenue par la boîte suédoise, axée sur le fun, le partage et l’entraide que le jeu exclusivement en coopération peut apporter.

La réussite de ce voyage haut en couleur est d’ailleurs célébrée non sans humour par le compte officiel de Hazelight sur les réseaux, glissant une petite référence amusante pour celles et ceux ayant suffisamment exploré le jeu (indice : saucisse).

L’ascension de Split Fiction est sans doute loin d’être terminée, ce que l’on surveillera, bien entendu, d’autant qu’il ne faut pas oublier qu’une adaptation cinématographique est en préparation avec Sydney Sweeney au casting. Un projet qui risque de donner un coup de fouet à la réputation du jeu le moment venu.