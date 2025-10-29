Avatar Legends: The Fighting Game sera bientôt jouable via une alpha fermée

Découvrir un jeu de combat 2D Avatar: Le Dernier Maître de l’Air n’était définitivement pas dans notre bingo de cette année, mais Gameplay Group a décidé de se lancer dans ce défi avec Avatar Legends: The Fighting Game, qui a déjà le mérite de respecter à 100% la charte graphique de la série animée. Reste maintenant à voir comment cela se joue manettes en main, et il sera possible de le vérifier par nous-mêmes avec une alpha fermée qui commence à se préciser.

Jaquette d'Avatar Legends: The Fighting Game
Avatar Legends: The Fighting Game
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2

Date de sortie : N/C

