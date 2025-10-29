Avatar Legends: The Fighting Game sera bientôt jouable via une alpha fermée
Rédigé par Jordan
Découvrir un jeu de combat 2D Avatar: Le Dernier Maître de l’Air n’était définitivement pas dans notre bingo de cette année, mais Gameplay Group a décidé de se lancer dans ce défi avec Avatar Legends: The Fighting Game, qui a déjà le mérite de respecter à 100% la charte graphique de la série animée. Reste maintenant à voir comment cela se joue manettes en main, et il sera possible de le vérifier par nous-mêmes avec une alpha fermée qui commence à se préciser.
Quatre personnages jouables dans cette alpha
Cette alpha fermée d’Avatar Legends: The Fighting Game n’a pas encore de date précise, mais cela ne saurait tarder. Le studio en charge du projet a publié une nouvelle vidéo de gameplay pour annoncer l’arrivée prochaine de ce test, présentée par Justin Wong, grande figure du versus fighting, qui sera aussi l’ambassadeur du jeu pour donner un peu de gage à l’ensemble.
On ne sait pas encore comment s’y inscrire ni même sur quelles plateformes elle sera accessible, mais elle arrive. On a moins été tenus au courant des personnages jouables dans cette alpha, qui seront donc ceux présentés dans la première bande-annonce du jeu, à savoir Aang, Korra, Katara, et Zuko. Au total, ce sont 12 personnages qui sont attendus dans le roster de base du jeu.
Avatar Legends: The Fighting Game est pour l’instant prévu pour une sortie à l’été 2026, sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
