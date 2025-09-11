Giant Squid explique comment Sony a sauvé Sword of the Sea via son programme PlayStation Indies et le PlayStation Plus

Un dernier coup de pouce qui a aidé à terminer le projet

Le développement de Sword of the Sea a connu, comme beaucoup d’autres jeux nés ces dernières années, des complications logistiques avec la pandémie et la nécessité de repenser l’espace de travail. Mais le projet a également quelques soucis financiers qui sont venus peser dans la balance, et si le studio n’était pas encore proche de la banqueroute, Matt Nava affirme que Sword of the Sea n’aura pas vu le jour sans l’intervention de Sony :

« Nous ne serions pas là sans eux, même avant ce jeu. Mais pour Sword of the Sea en particulier, nous avons pu travailler directement avec Sony. À mi-parcours du développement – ​​comme c’est souvent le cas – il faut un peu plus d’argent pour sortir le jeu ; les choses prennent plus de temps que prévu et il faut ce financement supplémentaire. »

Sony est alors intervenu via la directive de deux personnes de l’équipe Playstation Indies, qui venaient de remarquer le projet. Cette équipe a ensuite redirigé Giant Squid vers l’équipe en charge du PlayStation Plus, dans le but d’obtenir un accord, et donc, un financement :

« Ils ont pu nous aider en collaborant avec l’équipe PlayStation Plus. Ce sont des services différents de Sony, mais ils ont communiqué entre eux et ont pu dire : « D’accord, on participe. On s’occupe de ça.» »

Un soutien inespéré pour le studio, qui lui a permis d’avoir les moyens d’aller au bout de sa vision sans compromis :

« C’était vraiment formidable pour nous, car ce contrôle supplémentaire nous a aidés dans les derniers instants pour terminer le jeu. Nous avons pu réaliser des choses incroyables et obtenir des corrections de dernière minute. Et, oh là là, ça a sauvé le jeu. »

Neva précise que malgré l’intervention de Sony, Sword of the Sea peut être considéré comme un jeu auto-publié, même si Sony a également participé à la publication :

« C’est un peu difficile à expliquer. Techniquement, nous avons auto-édité ce jeu. Cela nous a permis d’avoir un contrôle considérable sur le marketing, comme jamais auparavant. »

Mais conscient des difficultés qu’il peut y avoir à lancer un jeu sur un service d’abonnement dès son lancement, Neva ne cache pas le fait que cette pratique peut être à double-tranchant pour certains projets :

« D’un côté, vous offrez le jeu gratuitement à tous ceux qui sont déjà abonnés. Mais en même temps, beaucoup plus de personnes y jouent ; vous attirez ainsi davantage de regards. Et c’est aussi extrêmement précieux. On ne sait jamais comment cet équilibre va se jouer pour vous et votre jeu. Il peut vous être bénéfique, ou néfaste. »

Sword of the Sea est disponible sur PC et PS5. Vous pouvez consulter notre test pour en savoir davantage à son sujet.