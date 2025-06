Sword of the Sea : Le successeur spirituel de Journey sortira le 19 août, directement dans le PS Plus Extra et Premium

Les abonnés PS Plus sont invités au voyage

Dans Sword of the Sea, vous serez surtout amenés à ressentir le frisson du surf et de la glissade comme dans le jeu de thatgamecompany, même si Giant Squid prend aussi appui sur ses acquis issus de The Pathless et Abzu.

Et c’est la nature qui vous servira de grand terrain de jeu ici, avec des biomes très différents et des créatures marines qui viendront parfois vous épauler pour vous aider à avancer, comme des méduses sur lesquels rebondir pour se propulser en l’air, ou un orque géant qui vous servira d’embarcation. Le voyage donne clairement envie avec ce style visuel enchanteur et coloré, qui invitera sans doute à la poésie et à la déconnexion durant quelques heures.

Le passage du jeu lors du State of Play a permis de confirmer que Sword of the Sea sera disponible sur PS5 et PC dès le 19 août prochain. Une bonne nouvelle en chant une autre, Sony a également confirmé que le jeu sera intégré dès sa sortie dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium.