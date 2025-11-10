Voici la liste des jeux nommés aux Grammy Awards cette année, et l’absence de Clair Obscur: Expedition 33 fait réagir

Une cérémonie qui reste très américaine

Comme les années précédentes, les jeux les plus plébiscités ici sont ceux qui reposent sur de grandes licences bien connues au cinéma, et surtout possédées par Disney, qui n’hésite pas à faire de grosses campagnes de sollicitations. Voici les nommés aux prochains Grammy Awards dans la catégorie de la meilleure bande-son dans un jeu vidéo :

Plusieurs choses sont à préciser ici, puisque l’on imagine que certains d’entre vous ont pu s’étouffer à la lecture de cette liste. Ici, les DLC peuvent être nommés, ce qui explique la présence Avatar: Frontiers of Pandora. De plus, la période d’éligibilité va d’août 2024 à août 2025, ce qui permet d’englober certains jeux sortis il y a plus d’un an. Et enfin, si vous vous demandez ce que Helldivers 2 vient malgré tout faire ici étant donné qu’il est sorti au début de l’année 2024, cela s’explique par le fait que les Grammy Awards prennent aussi en compte le moment où la bande-son est sortie à part (donc plus tardivement), ce qui est le cas pour le jeu d’Arrowhead.

Naturellement, cette liste n’aura pas manqué de faire réagir, ne serait-ce que pour l’absence de Clair Obscur: Expedition 33 dont la bande-son a marqué les esprits cette année. Kepler Interactive avait bien sollicité la nomination du jeu, mais ce sont les poids lourds de Hollywood qui ont gagné ici, en plus des compositeurs déjà bien installés dans le milieu comme Austin Wintory (qui ne démérite absolument pas).

C’est évidemment loin d’être le seul jeu légitime écarté de la sorte, mais la popularité du titre met en lumière le fonctionnement étrange de cette cérémonie. L’année dernière, plusieurs jeux étaient passés à côté d’une nomination comme Final Fantasy VII Rebirth, ne serait-ce que parce qu’il est plus difficile pour une production non-américaine (et surtout non-anglophone) d’être nommée dans cette cérémonie. Que les fans du RPG français se rassurent, il y aura bien d’autres cérémonies durant lesquelles la bande-son de Clair Obscur: Expedition 33 sera célébrée, mais pas celle-ci.