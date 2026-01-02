Atlus continue de presser Persona 5 comme un citron avec un nouveau spin-off, qui a pour but de vous remettre au sport

Joker et compagnie se remettent en forme

Après un jeu tactique, un jeu de rythme et bien d’autres projets, les Phantom Thieves de Persona 5 vont maintenant se mettre au sport. Dans la foulée de l’ouverture du site anniversaire pour les 30 ans de la saga Persona, un mystérieux message est apparu sur le compte Twitter officiel de la licence Fitness Boxing, reprenant la charte graphique du JRPG d’Atlus. Dans ce message, on peut lire :

« Cette fois-ci, je prépare un programme d’entraînement un peu différent de d’habitude. Après tout, l’endurance est essentielle pour un Voleur Fantôme ! »

Tout porte donc à croire que l’annonce d’un Fitness Boxing Persona 5 est imminente. Ce qui ne serait pas non plus très étonnant dans la mesure où Fitness Boxing a récemment eu droit à des crossovers étonnants, comme avec Hatsune Miku ou encore avec la série Fist of the North Star. Reste maintenant à savoir quand la nouvelle sera officialisée.

Si l’on en croit le site anniversaire de Persona, une première annonce autour des 30 ans de la série aura lieu le 8 janvier. On ne va pas se mentir, ce n’est probablement pas ce que les fans attendaient, mais consolons-nous en nous disant que ce ne sera pas la seule annonce de cet anniversaire si spécial.