Astral Ascent s’offre une collaboration surprenante avec Clair Obscur: Expedition 33

Pour ceux qui viendront après la collab

Cela fait toujours chaud au cœur de voir des crossover entre studios français. Après avoir invité le Ravenswatch de Passtech Game dans son univers, le titre d’Hybernian s’offre une nouvelle collaboration de choix avec Clair Obscur: Expedition 33. L’événement transpose plusieurs personnages et environnements du RPG de Sandfall Interactive dans l’univers en pixel art du roguelite. Trois nouveaux boss sont notamment au programme, accompagnés de zones inspirées de Lumière et du Village Gestral.

Gustave, Maelle, Lune, Sciel, Verso et Monoco ne sont pas directement jouables mais peuvent intervenir pendant les runs avec leur style de combat fétiche. Les combats prennent place dans trois nouvelles salles directement inspirées du RPG de Sandfall Interactive : Lumière, le Village Gestral et le traditionnel feu de camp de l’Expédition 33, avec le Monolithe et la Peintresse visibles à l’horizon.

Ces environnements n’apparaissent cependant pas systématiquement. Durant chaque run, un monde est sélectionné aléatoirement et vous devez alors choisir entre le contenu Expedition 33 et le Bar d’Andromède. Refuser la collaboration à ce moment-là signifie qu’elle ne réapparaîtra plus durant la partie en cours.

Le feu de camp introduit une autre mécanique directement inspirée du fonctionnement de Clair Obscur. Trois membres de l’Expédition sont proposés aléatoirement et un seul peut être choisi comme invocation spéciale pour le reste de la séquence. Les six héros disposent chacun d’un fonctionnement différent :

Gustave peut vous soigner, augmenter son attaque et charger progressivement son bras pour déclencher une frappe particulièrement puissante.

Maelle adapte son comportement offensif ou défensif à la quantité de points de vie restante.

Sciel utilise des cartes liées à la Lune, au Soleil et au Crépuscule pour restaurer du mana ou déclencher différentes attaques.

Lune adapte ses sorts élémentaires aux affinités que vous utilisez dans votre partie

Verso reprend son système de rang, ce qui signifie que toucher des ennemis augmente son niveau et les dégâts qu’il procure, mais subir une attaque le fait redescendre.

Monoco pioche aléatoirement parmi cinq cartes, chacune invoquant une créature différente.

Précision importante : vous pourrez faire un gros câlin à Esquie dans ce même feu de camp.

Dans leur communiqué, Hibernian Workshop explique avoir cherché à retranscrire les spécificités de chaque personnage tout en les adaptant au rythme du roguelite. Les développeurs ont notamment consacré une attention particulière à la transformation des environnements de Clair Obscur dans sa propre direction artistique en pixel art.

La mise à jour est gratuite et est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Pour avoir accès à la collaboration, il vous faut d’abord avoir terminé Astral Ascent dans sa difficulté de base, au niveau de Destinée 0.

Un mode Boss Rush pour la prochaine grosse mise à jour

Hibernian Workshop a profité de l’annonce pour présenter également les premières images de sa prochaine mise à jour majeure : un Boss Rush sur lequel l’équipe travaille depuis plusieurs années. Une nouvelle zone accessible depuis le hub permettra de sélectionner différents archétypes, autrement dit des builds prédéfinis disposant de leurs propres sorts, invocations et styles de jeu. Une nouvelle monnaie obtenue en réussissant des défis permettra d’en débloquer davantage.

Vous pourrez ensuite participer à des combats en arène contre des ennemis et mini-boss ou enchaîner directement les affrontements contre les Zodiaques. Entre les manches, il sera possible d’améliorer son archétype, notamment en renforçant les sorts, les Gambits ou les Auras et en ajoutant de nouveaux éléments au build.

Ce mode est encore en développement et Hibernian Workshop précise que les interfaces montrées aujourd’hui restent susceptibles d’évoluer. Son lancement est prévu dans les prochains mois.

En parallèle, le studio français travaille actuellement sur Fallen Fates, un action-rpg en 3D isométrique qui a bénéficié d’une campagne Kickstarter réussie l’année dernière. Même si Astral Ascent s’est bien déjà bien vendu, on espère que cette collaboration lui permettra de toucher de nouvelles personne tant il vaut le détour.