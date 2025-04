Emplacement des pictos des niveaux Clair Obscur: Expedition 33

Vallons Fleuris – Zone de départ

Insaisissable Nv.1

Emplacement : Obtenu automatiquement lorsque Lune rejoint Gustave.

Vallons Fleuris – Couloir des Clairières

Brûlures Critiques Nv.1

Emplacement : Après avoir battu votre premier binôme de Lanceliers, avancez quelques mètres et tournez la tête à droite pour voir le picto dans un recoin.

Attaque améliorée Nv.2

Emplacement : Depuis le drapeau, suivez le chemin principal jusqu’à ce que des ennemis vous tombe dessus. À gauche, une corde vous emmène à la suite. À droite, un Lancelier chromatique vous attend, gardant de la chroma. Allez donc dans sa direction et battez-le pour obtenir le picto.

Vallons Fleuris – Camp d’expédition abandonné

Tirs Brûlants Nv.1

Emplacement : Après avoir rencontré l’Amphorien blanc, pénétrez dans la zone suivante et allez tout de suite à gauche, près du vide. Le picto vous attend au milieu de caisses.

Energie Mortelle II Nv.1

Emplacement : Après avoir rencontré l’Amphorien blanc, pénétrez dans la zone suivante et allez à droite au lieu de descendre plus bas. Suivez le chemin jusqu’à tomber sur le picto, au milieu de caisses et tonneaux.

Renaissance protégée Nv.12

Emplacement : Nécessite le pouvoir Brise Peinture. Face à l’Amphorien blanc, remarquez le rocher bloquant un passage sur la droite. Grâce au pouvoir Brise Peinture, cassez-le et récupérez le Lumicolor juste derrière. Ensuite, grappinez-vous et avancez de quelques mètres. Sur la droite, vous trouverez le picto au pied d’un cadavre.

Vallons Fleuris – Arbre indigo

Teinte purificatrice Nv.1

Emplacement : Battez l’Evêque pour obtenir le picto.

Attaque renforçante Nv.1

Emplacement : Après la cinématique post-combat de boss et depuis le « 33 » dessiné en rouge, allez sur la gauche. Continuez tout au bout pour apercevoir le picto au bout d’une pointe rocheuse.

Océan Suspendu – Zone de départ

(article en écriture, ce guide sera régulièrement mis à jour avec l’emplacement de nouveaux pictos et l’ajout de captures d’écran)

Attaque fracturante, Au drapeau 68, Grotte de corail, allez sur la droite pour ramasser

Grotte du Mitrien

Première offensive : battre le Mitrien chromatique.

Sanctuaire Ancien

Fracture améliorée : Battre l’Ultime Sakapatate

Sanctuaire Ancien – Totem des Gestrals

Nécessite le pouvoir Brise Peinture pour accéder à la zone . Depuis le drapeau d’expédition 63 Labyrinthe du sanctuaire , avancez sur la gauche jusqu’à une zone d’un sakapatate qui rôde. Dans un coin, toujours sur la gauche, brisez le rocher Brise Peinture pour arriver au drapeau d’expédition 52 Totem des Gestrals .

. Depuis le drapeau d’expédition 63 , avancez sur la gauche jusqu’à une zone d’un sakapatate qui rôde. Dans un coin, toujours sur la gauche, brisez le rocher Brise Peinture pour arriver au drapeau d’expédition 52 . Tir perforant : Passez derrière l’immense pilier central et suivez le chemin étroit du petit cours d’eau.

Village Gestral

Instant critique : À acheter pour 5520 chroma chez le marchand Gestral Jujubrie

Visée améliorée : Donnez au marchand Jujubrie le picto étrange récupéré dans le prologue à un stand du festival de l’expédition à pour qu’il vous le transforme en picto Visée améliorée, ou bien pour qu’il vous l’améliore de quelques niveaux si vous l’avez déjà.

récupéré dans le prologue à un stand du festival de l’expédition à pour qu’il vous le transforme en picto Visée améliorée, ou bien pour qu’il vous l’améliore de quelques niveaux si vous l’avez déjà. Marque curative : Vous devrez d’abord vous diriger dans une ruelle isolée du bazar Gestral. Un marchand louche vous attend et vous prend pour cible. Battez-le et vous pourrez accéder à sa boutique. Vous pourrez acquérir Marque curative pour 9200 chroma.

Roulette : Allez dans le coin du village où est monté un grand casino. Présentez-vous à la porte discutez avec le Gestral à l’intérieur et répondez « Je m’en fiche » dès que l’occasion se présente.

Tir Surpuissant : Nécessite le pouvoir du Brise Peinture. Près du docteur qui dort, et en face du panneau « Arena », détruisez le rocher Brise Peinture pour trouver le picto derrière

Bois pourpre

Récupération Nv.20 : Donnez 5 000, puis 10 000, 25 000 et enfin 50 000 chroma à la fontaine pour libérer un bénisseur blanc. Il vous confiera le picto en guise de récompense.

Nid d’Esquie

Initiative améliorée : Battre François.

Energie – Départ III : Lorsque Esquie quitte la grotte, il fera tomber un pilier, montez dessus et continuez jusqu’à tomber sur le picto. Vous serez en fait revenu à l’entrée de la grotte, mais à une hauteur inaccessible jusqu’alors.

Continent

Energie – Départ I = Sur la plage au nord du Village Gestral. Nécessite Esquie pour casser les rochers vous bloquant l’accès.

Moisson Dorée – Creux des Moissonneurs

Bombe Funèbre : Depuis le drapeau 68, laissez-vous tomber droit devant puis longez la droite pour trouver le picto dans un cul de sac.

Moisson Dorée – Marchand Pinabby

Depuis le drapeau 68 du point de repos Creux des Moissonneurs, laissez-vous tomber droit devant et montez le chemin qui se situe en face. Vous passerez près du journal 38, ramassez-le si ce n’est pas déjà mais continuez votre route. Vous atteindrez un cul-de-sac. Levez la tête, vous verrez un point de grappin. Hissez-vous pour tomber sur le marchand Pinabby.

Travail d’équipe : Battez le marchand Pinabby puis payez 9 120 chroma.

Mort Subite : Battez le marchand Piinabby puis payez 5 320 chroma.

Moisson Dorée – Epave des stalagmites jaunes

Energie – Attaque I : Battez le boss Glaise.

Falaises de Rochevague – Zone de départ

Assurance = Battre le premier Hexga (gros Névron rocheux)

Contre Fracturant = Dans la même zone que l’Hexga, vous trouverez le picto dans un recoin près d’un cadavre.

Falaises de Rochevague – Vieille ferme

Altéré : Nécessite le pouvoir Brise Peinture. Depuis le drapeau du point de repos, allez tout droit, au fond de la zone, et brisez le rocher Brise Peinture pour accéder à une zone avec un Gault Chromatique. Battez le pour avoir le picto.

Renaissance régénérante : Toujours dans la zone du Gault chromatique, le picto se trouve derrière la première maison à droite lorsque l’on entre.

Initiative : Depuis le drapeau du point de repos, vous trouverez le pîcto après un petit abri et deux ennemis. Au lieu de franchir le vide grâce au grappin, montez sur la droite. Le picto est derrière un nouvel ennemi.

Falaises de Rochevague – Temple de la peintresse

Danger Surpuissant : À un moment, un Névron à tête de poutre va vous bondir dessus. Longez la droite et montez au niveau supérieur. Derrière une sorte de pilier et près d’un cadavre d’expédition, vous trouverez le picto.

Marchand : le battre = Arme Forestion + Queue de cheval pour Sciel

Falaises de Rochevague – Caverne des marées

Caparace immédiate : Menez à bien la quête du Hexga blanc, que vous croiserez après quelques prises d’escalade. Il vous demandera de récupérer trois cristaux brillants à l’intérieur un peu plus loin. Une fois que vous avez les trois sur vous, ramenez-les lui pour avoir votre récompense.

Parade périlleuse : Descendez dans la grotte et, une fois en bas, longez la droite. Un Névron risque de vous barrer la route qui mène à une corde juste derrière lui. Débarrassez-vous en et descendez la longue corde pour atteindre un ennemi et une porte de manoir. Battez l’ennemi pour récupérer le picto.

Tirs Fracturants. Descendu dans la grotte, remontez le chemin de lanternes et de coquelicots droit devant vous. Arrivé à une intersection, allez à droite. Sautez sur les piliers pour arriver à l’atteindre.

Falaises de Rochevague – Bâtiments inondés

Cette zone est optionnelle et s’accède en sortant de la grotte. Au lieu de continuer tout droit après le nouveau drapeau d’expédition, allez sur la gauche et grappinez-vous par deux fois pour atteindre un autre drapeau représentant la zone des Bâtiments inondés.

Marque affaiblissante Nv.7 : Avancez le long du rivage pour arriver face à deux bâtiments inondés. Un sur la droite om vous pouvez vous grappiner et un autre à gauche dans lequel vous pouvez entrez à pied. Prenez celui de gauche. Montez tout en haut, ressortez, avancez vers l’ennemi puis grappinez-vous sur la gauche pour atteindre le picto.

Continent

Soin partagé : À côté du Gestral perdu devant l’entrée du mini-niveau Arbre Blanc. Nécessite le pouvoir de nage d’Esquie.

Soins énergisants : Depuis l’ile de l’Arbre Blanc, allez sur la plage au nord pour récupérer le picto. Nécessite le pouvoir de nage d’Esquie.

Energie Mortelle I : Sur la même île que le mini-niveau Rives Obscures. Nécessite le pouvoir de nage d’Esquie.

Fracture Embrasante : Juste à côté de l’entrée du mini-niveau Carrousel, accessible depuis la sortie nord-est de la Gare de Monoco.

Tricheur Nv.24 : Battre le Sprong. Nécessite le pouvoir de nage d’Esquie.

Energie Maitrisée Nv.30 : Battre le Serpenphare. Nécessite le pouvoir de vol d’Esquie.

Tireur d’élite Nv 23 : Dans une zone cloisonnée, au sud de Glacier Ardent, battez les ennemis qui s’y trouvent. Nécessite le pouvoir de vol d’Esquie.

Rapidité Prolongée : Dans la même zone que Tireur d’élite Nv.23, à récupérer près de l’endroit où rode le Stalact.

Carapace Prolongée Nv.29 : Rendez-vous dans la petite zone surélevée à l’ouest de la sortie nord des Terres Oubliées. Battez le Veilleur et les autres ennemis qui s’y trouvent pour obtenir le picto en récompense de combat. Nécessite le pouvoir de vol d’Esquie.

Carapace Surpuissante Nv.23 : Rendez-vous dans une zone cloisonnée à l’est du cimetière tranchant. Battez le Bourgeon pour obtenir le picto. Nécessite le pouvoir de vol d’Esquie.

Teinte Préservante Nv.9 : Dans la même zone que le picto Carapace Surpuissante nv 23, au milieu de ruines.

Mort Fracturante Nv.29 : Battre l’Evêque chromatique électrique, juste derrière la Grotte de Rochevague. Nécessite le pouvoir de vol d’Esquie.

Guérison Accélérante = Sur la même île que l’Atelier présent accessible non loin de la Plage Gestral du volleyball.

Grotte de Rochevague

Renaissance énergisante : Battre le Hexga chromatique en fin de zone.

Pouvoir épuisant : Dans la zone du Hexga chromatique.

Rives Obscures

Au cœur de l’action : Au bout de la zone, gardé par deux Névrons Noires

Terres Oubliées – Grande Porte

Carapace prolongée : Obtenu après votre premier ennemi tué dans cette zone.

Elimination revigorante : Depuis le drapeau 46, avancez sur la gauche. Face à deux chemins qui se séparent, prenez celui de gauche pour croiser un gros Névron. Montez les escaliers à côté pour arriver au milieu de ruines. Tout près se trouve un pont qui mène à un cul-de-sac. Le picto se trouve ici.

Energie – Départ IV : Depuis le drapeau, avancez sur la droite du champ de bataille. Dans les espèces de tranchées, près d’une porte verrouillée, allez dans celle gauche pour trouver, dans un cul de sac, le picto.

Terres Oubliées – Fort en ruine

Cette zone est optionnelle et se situe juste avant de franchir le petit pont menant au point de repos Position de l’avant garde. Au lieu de rejoindre ce dernier, montez les quelques rebords sur la droite et suivez le chemin pour atteindre le drapeau Fort en ruine.

Mort Energisante : Avancez jusqu’à voir trois ennemis au milieu d’un lumicolor et allez sur la droite. Un ennemi rôde près d’un balcon. Débarrassez-vous en si besoin et sortez sur le balcon. Le picto se trouve au pied d’un cadavre.

Terres Oubliées – Position de l’avant-garde

Teinte renforçante : Avancez jusqu’à arriver à une femme gommée. Allez ensuite sur la droite dans des tranchées et, dès que vous le pouvez, allez à droite. Vous verrez une corde à laquelle vous pouvez monter. Hissez-vous jusqu’en haut et allez au bout du chemin pour récupérer le picto.

Terres Oubliées – Marchand Kasumi

Suivez le chemin principal depuis la femme gommée jusqu’à tomber sur le journal 57. Entrez ensuite dans le bâtiment à côté et montez à la corde. Vous trouverez le marchand Kasumi.

Affinité Inversée : À acheter au marchand Kasumi contre 9 870 chroma.

Depuis drapeau 57 Pont ancien

Terres Oubliées – Pont Ancien

Attaque combo I : Battre le boss après la chute du pont.

Teinte de vie énergisante : Une fois le boss vaincu et revenu à la surface, continuez pour arriver dans une forêt. Au milieu de celle-ci, dans des ruines, vous trouverez le picto.

Carrière

Parade Curative : Dans ce mini-niveau à l’est de la sortie nord des Terres Oubliées, réussissez la quête du Troubadour blanc qui vous demande de parer les bons projectiles au cours d’un mini-jeu. En cas de succès, vous obtenez le picto.

Gare de Monoco – Marchand Grandis

Juste à gauche du drapeau se situant dans la zone de la gare où se trouve la plupart des Grandis, un marchand est installé. Il vous demandera d’aller chercher de la glace éternelle au Glacier Ardent, un donjon optionnel accessible en rejoignant le Continent par la sortie du fond de la gare, à gauche. Une fois la glace éternelle, vous débloquez l’accès à l’achat des pictos suivants :

Survivant Nv.21 : À acheter contre 98 000 chroma une fois la glace éternelle ramenée.

Mort énergisante Nv.21 : À acheter contre 58 800 chroma une fois la glace éternelle ramenée.

Rapidité améliorée Nv.21 : À acheter contre 85 750 chroma une fois la glace éternelle ramenée.

Tirs brulants Nv.21 : À acheter contre 53 901 chroma une fois la glace éternelle ramenée.

Continent

Teinte chargeante : Battre le Stalact au sud de la Plage Gestral du mini-jeu de la géante ascension.

Ruines ésotériques

Soins Protecteurs : Menez à bien la quête de l’esprit du Portier blanc, rencontré au tout début de la zone. Récupérez les planches de bois au fond du labyrinthe et donnez-les à l’esprit pour obtenir le picto.

Vieille Lumière – Marchand Mandelgo

Très rapidement une fois à l’intérieur du niveau, vous croiserez le marchand Mandelgo.

Surpuissance prolongée Nv. 10 : À acheter contre 20 400 chroma.

Contre curatif Nv.10 : À acheter contre 20 400 chroma.

Vieille Lumière – Rue de droite

Teinte temporelle : Le groupe va se retrouver séparé. Aux commandes du trio, continuez jusqu’à un dialogue où Monoco parle de son peuple. Arrêtez-vous et regardez en contrebas sur votre droite pour apercevoir le picto. Laissez-vous tomber pour aller le récupérer.

Vieille Lumière – Rue de gauche

Rapidité immédiate : Aux commandes de Maelle et une fois toute seule, vous devrez à un moment vous grappiner à un pont où coule de la substance dorée. Allez ensuite sur la gauche pour voir, à travers une ouverture, trois chevalières autour du picto. Vous devrez les tuer pour espérer mettre la main dessus. Si vous n’avez que Maelle, vous pouvez revenir plus tard. Sinon, préparez-vous à un combat âpre.

Vieille Lumière – Gare en ruine

Cette zone optionnelle vous est accessible dans un deuxième temps. Depuis la zone de départ, serrez sur la droite pour arriver au drapeau Gare en ruine.

Renaissance Paradoxale : Depuis le drapeau, continuez vers la gare et descendez une corde. Avancez jusqu’à rencontrer la Danseuse Chromatique. Battez-la pour obtenir le picto.

Vieille Lumière – Jardins du manoir (Deuxième visite)

Mort Curative : Ce picto n’est accessible que dans le cadre d’une deuxième visite après avoir battu le boss du niveau. Depuis le drapeau, longez la droite jusqu’à arriver dans une zone où se trouve une sphère de peinture. Continuez d’avancer en vous grappinant à plusieurs reprises. Montez ensuite une longue corde. Une fois en haut, laissez-vous tomber droit devant pour tomber sur de la chroma.

Depuis la chroma, montez la corde pour continuer. Grimpez les prises d’escalade. Grappinez-vous ensuite et montez de nouvelles prises. Allez ensuite au bout du chemin en faisant attention à la chevalière en or qui vous sépare du picto. Ramassez-le ensuite, une fois le danger écarté.

Continent

Critiques sur vulnérabilité Nv.9 : Dans un petit campement isolé, accessible via une petite plage au nord-ouest de Feuilles Ambrées. Attention aux ennemis postés à côté.

Arène secrète des Gestrals

Dernier Rempart Critique : Battre Matthieu le Colosse.

Dernier Rempart Accélérant : Battre Bertrand les Grosses Mains.

Dernier Rempart Protecteur : Battre Grand Pied.

Dernier Rempart Renforçant : Battre Petite Tête.

Loup Solitaire : Donné une fois que tout le monde a été vaincu.

Visages – Marchand Blouraga

Le marchand Blouraga se situe près du drapeau du point de repos Place, la zone à la croisée des chemins.

Partage Curatif Nv.11 : À acheter contre 19 200 chroma.

Visages – Val de joie

Hardiesse : Depuis le drapeau, avancez dans la clairière puis montez le chemin de droite. Près d’un boucheclier, vous trouverez le picto sous un arbre.

Arme Confuso. Avancez dans la clairière puis descendez le chemin de gauche. Un contortionniste se balade près de l’arme

Arme Chapelim : battre la Moissonneuse

Visages – Val de la tristesse

Canon de verre : Depuis le drapeau, prenez le chemin de gauche et allez tout au bout. Le picto se trouve près du Ramasseur chromatique en train de rôder.

Contre Amélioré II Nv12 : Battre le Ramasseur chromatique.

Visages – Val de la colère

Double brûlure : Depuis le drapeau, avancez quelques pars vers le masque géant puis remarquez l’entrée de grotte sur la droite. Entrez et allez à gauche. Battez les ennemis pour pouvoir accéder au picto juste à côté.

Attaque Accrue : Depuis la grotte où vous avez obtenu le picto précédent, ressortez et allez en face dans un tout petit chemin qui descend dans un cul de sac, où se trouve le picto. Attention au contorsionniste qui vous prendra en embuscade.

Visages – Cime

Immaculé : Battre le boss du niveau.

Sirène – Cours de danse

Boucliers affinés : Avancez jusqu’à voir trois Ballerines danser face à deux Ballerines géantes. Allez ensuite sur la gauche pour entrer dans une sorte de temple. Deux directions s’offrent à vous. Prenez celle de gauche. Suivez le chemin, grappinez-vous et avancez pour tomber sur une sphère de peinture, sur votre gauche. Brisez les points faibles situés dans la zone pour la faire disparaître.

Soins efficaces : Prenez l’ascenseur près de la sphère de peinture précédente. Allez ensuite battre le Cultiste épéiste chromatique. Le picto se trouve derrière lui.

Régénération immédiate. Sur le chemin principal du niveau, vous finirez par prendre une plateforme volante qui vous amène devant une statue géante. Face à elle, allez à droite et tombez tout en bas. Vous pouvez ramasser le picto sans battre le Bénisseur.

Carapace surpuissante : Battre le Bénisseur à côté du picto précédent.

Mort protectrice : Après avoir pris une plateforme volante qui vous amène dans une zone où se trouve des boules de tissus volantes, continuez jusqu’à parler à un homme gommé. Après un Lumicolor récupérable juste non loin de là, vous pourrez vous grappiner en face, un peu plus loin. Ne le faites pas et allez plutôt à droite. Battez les ennemis pour récupérer le picto dans un coin.

Anti-Charme : Battre le Tisseur.

Sirène – Chemin partiellement éboulé

Feu curatif Nv.13 : Face au mini boss Glissando, allez sur la droite pour ramasser un éclat de teinte énergisante, au pied d’un cadavre. Depuis cet éclat, continuez pour descendre une corde. Grappinez vous ensuit et passez par le petit passage. Vous trouverez au bout du chemin le picto.

Sirène – Marchand Klaudiso

Depuis le drapeau du point de repos Chemin partiellement éboulé, allez sur la gauche activez la corde et descendez-la. Vous arriverez au niveau d’un pétank. Allez tout simplement tout droit en passent par plusieurs escaliers pour trouver le marchand Klaudiso, près du socle du pétank.

Double Marque Nv.13 : À acheter contre 42 400 chroma.

Energie – Attaque II Nv.13 : À acheter contre 37 100 chroma.

Surpuissance améliorée Nv.13 : À acheter contre 37 100 chroma.

Sirène – Drapeau Final

Energie – Tour : Battre Sirène.

Intérieur du Monolithe – Eaux Corrompues – Marchand Mistra

Une fois arrivé dans le biome Eaux Corrompues, battez le premier ennemi. À sa gauche, un petit chemin mène au marchand Mistra.

Purification énergisante : Battre le marchand Mistra puis acheter contre 40 800 chroma.

Intérieur du Monolithe – Eaux Corrompues

Marque après Marque : Depuis le drapeau, avancez et longez votre gauche. Vous trouverez un chemin caché entre des coraux. Grappinez-vous et remarquez le Bourgeon chromatique devant vous. Derrière lui se trouve le picto. Vous pouvez vous contenter de contourner le Névron pour le ramasser.

Intérieur du Monolithe – Sanctuaire Corrompu

Défense aléatoire : Dans la zone du Sakapatate Ultime, continuez tout droit puis, à la croisée des chemins, allez à gauche et accroupissez-vous. Au bout du chemin, vous tomberez sur une sphère de peinture. Touchez ses points faibles pour la détruire. Attention, vous aurez besoin du pouvoir Brise Peinture pour l’un des points faibles.

Intérieur du Monolithe – Falaises Corrompues

Energie – Faiblesse. Lorsque vous arriverez devant un trio d’ennemis mené par un Hexga (le gros Névron rocheux), contournez le rocher de droite par la droite pour ramasser le picto.

Intérieur du Monolithe – Coeurs Corrompus – Marchand Mélosh

Intérieur du Monolithe – Lumière Corrompue

Attaque Fracturante : Suivez le chemin principal, et lorsque vous serez tout près de l’Arc de triomphe détruit, tournez à gauche et au lieu de monter sur la terrasse à gauche continuez jusqu’à pouvoir vous grappiner. Battez le boss Clair Obscur pour obtenir le picto.

Arme Lithelim, sur une table derrière le boss Clair Obscur

Catalyseur resp., devant l’arc de triomphe, allez sur la droite. Battez les chevalières pour mettre la main sur le catalyseur derrière elle

Intérieur du Monolithe – Sommet de la tour

Seconde Chance : Battre le boss juste après le drapeau.

Puissance Surpeinte : Battre le deuxième boss rencontré dans la foulée.

Attaque Combo II : Revenez dans un deuxième temps à l’endroit où vous avez battu le deuxième boss majeur du niveau pour y voir un Clair Obscur chromatique. Battez-le pour obtenir le picto.

Lumière (Final) – Port

Raccourci : Battez votre premier ennemi Clair Obscur.

Energie Surpuissante : Après s’être hissé sur les toits via une corde, serrez à droite et allez tout au bout de la zone remplie de fleurs. Vous trouverez le picto en réalité à l’endroit où vous avez commencé le jeu.

Lumière (Final) – Place centrale

Charges sur Etourdissement Nv.16 : Vous finirez par croiser un fantôme de garçon. Passez à sa droite, le picto est au pied de l’arbre derrière lui.

Lumière (Final) – Opéra

Etourdissement curatif : En sortant de l’opéra, allez sur la partie gauche de la zone suivante, affrontez un premier trio d’ennemis puis continuez plus loin. Après un deuxième trio de Névrons, allez sur la droite. Le picto est dans un cul de sac.

Etourdissement curatif : En sortant de l’opéra, serrez à droite et affrontez un trio d’ennemis qui garde le picto afin de le récupérer.

Pleine puissance : À acheter chez le marchand Cribappa contre 53 200 chroma. Vous passez forcément à côté de lui avant de rejoindre le prochain point de repos.

Lumière (Final) – Jardins de Lumière

Gradient combattant : En progressant dans la partie gauche du jardin, battez deux Névrons et montez les escaliers qui mènent au picto.

Plus vif que fort Nv.16 : Battre le mini-boss Création au bout de l’allée des jardins.

Continent

Mort brulante : Battre les ennemis sur la plage au sud-est des Vallons Fleuris. Nécessite le pouvoir de vol de Esquie.

Echauffement : Battre Grosse Tête devant la Grotte Côtière.

Lenteur fracturante : À quelques mètres au sud-ouest de la Grotte du Mitrien. Brisez l’un des rochers Brise Peinture vers le haut d’une zone isolée. Nécessite le pouvoir de vol de Esquie.

Renaissance Surpuissante : Battre le Bruleur Chromatique entre le Village des Gestrals et Moisson Dorée.

Contre amélioré I : Battre le Bourgeon à l’est de l’entrée des Falaises de Rochevague.

Parade Curative : Derrière le Bourgeon précédent, au bout du chemin.

Contre amélioré I : Battre le Bourgeon en face du mini-niveau Clairières.

Gradient énergisant : Battre l’Evêque Glacial au nord-est de la sortie nord des Terres Oubliées.

Esquive renforçante : Au sud-est de la Plage Gestral Escalade se trouve une forêt rouge. Au nord ouest de cette forêt, vous trouverez le picto. Nécessite le pouvoir de vol de Esquie.

Anti-Etourdissement Nv.29 : À l’est de Casino flottant, se trouve une zone uniquement accessible par le pouvoir de vol d’Esquie. Un pétank chromatique se trouve dans cette zone. Battez-le pour obtenir le picto.

Energie – Caparace : Toujours dans la même zone, et vers le centre, brisez le rocher Brise Peinture au pied d’un gros pilier pour obtenir le picto.

Assurance Nv.29 : Dans la même zone, et au sud de celle-ci, battez le trio d’ennemis près d’un carrousel.

Brulure fracturante : Battre le Bourgeon géant près du marchand Carnovi, au nord-ouest de la Plage Gestral (Ascension).

Parade périlleuse Nv.29 : Battre l’Orphelin, la Chevalière en or et un autre ennemi au sud-ouest des Ruines Esotériques. Nécessite le pouvoir de vol de Esquie.

Fracture Critique : Sur la petite plage à l’ouest de Regards Occultes, cachée par un rocher que l’on ne brise qu’avec le pouvoir Brise Peinture.

Cadaverso Nv 29, Battre les trois ennemis dans le continent, au nord-est des Dunes de Sirène, zone accessible en vol

Soutien Efficace : Au nord-est des Dunes de Sirène, dans un campement où rôdent trois ennemis. Nécessite le pouvoir de vol de Esquie.

Camp

Pro du repli : Avoir ramené tous les Gestrals perdus à Sastro.

Fleuve Sacré – Gestral marchand

Le Gestral marchand se trouve au bout du chemin de droite lorsque l’on fait face à l’esprit Gestral rose. Vous devez le battre pour accéder à l’intégralité de son inventaire.

Energie – Parade Nv.20 : À acheter contre 78 575 chroma une fois le marchand battu.

Solidification Nv.20 : À acheter contre 67 350 chroma une fois le marchand battu.

Double brûlure Nv.20 : À acheter contre 89 800 chroma une fois le marchand battu.

Marque gratifiante Nv.20 : À acheter contre 53 880 chroma une fois le marchand battu.

Etourdissement opportun Nv.20 : À acheter contre 67 350 chroma une fois le marchand battu.

Boucliers Affinés Nv.20 : À acheter contre 78 575 chroma une fois le marchand battu.

Canon de verre Nv.20 : À acheter contre 67 350 chroma une fois le marchand battu.

Attaque renforçante Nv.20 : À acheter contre 67 350 chroma une fois le marchand battu.

Teinte de vie énergisante Nv.20 : À acheter contre 67 350 chroma une fois le marchand battu.

Tirs brûlants Nv.20 : À acheter contre 49 391 chroma une fois le marchand battu.

Etourdissement critique Nv.20 : À acheter contre 53 880 chroma une fois le marchand battu.

Energie – Tour Nv.20 : À acheter contre 89 800 chroma une fois le marchand battu.

Caverne Ecrasante

Solidification : Se sortir du piège et battre l’Arbuscule géant.

Cimetière Flottant

Surpuissance Immédiate : Dans ce mini-niveau situé dans les airs, au nord-ouest de Feuilles Ambrées, menez la quête du Chalier. Dites lui de choisir une arme puis battez-le. Attention, acceptez de le tuer dans la foulée pour ne pas louper le picto.

Croisée des chemins

Bouclier basique : Réussir tous les combats uniques du donjon. Montez les escaliers et passez la porte désormais verrouillée pour récupérer le picto.

Île Céleste

Lenteur améliorée : Dans ce mini-niveau situé dans les airs, à l’est de Grotte Côtière, vous trouverez le picto au bout de la zone, après avoir monté via des prises d’escalade.

Glacier Ardent – Chutes de glace

Contre amélioré III : Devant le drapeau, retournez-vous et allez au fond de la zone pour monter des escaliers. Suivez le chemin de rails sur la gauche jusqu’à apercevoir une Danseuse blanche, en contrebas. Rejoignez-la et parlez-lui. D’abord, vous devrez réussir sa quête, qui demande de parer absolument toutes ses attaques. Une fois l’épreuve réussie, insistez pour la combattre. En la vainquant, vous obtenez le picto.

Fracture Brûlante : Devant le drapeau, un chemin monte sur la gauche. Grimpez pour notamment récupérer de la chroma. Depuis cette chroma, regardez sur la gauche. Un picto vous attend sur une plateforme isolée. Sautez avec élan d’une cloche gelée à une autre pour ramasser le picto.

Brûlure energisante : Depuis le drapeau, prenez le chemin sur la droite. Grappinez-vous puis descendez une corde pour vous retrouver dans une gigantesque grotte. Battez le Veilleur chromatique pour obtenir le picto.

Affinité brûlante : Dans la zone du Veilleur chromatique se trouve une porte du manoir. Face à la porte du manoir, allez dans le passage sur la droite. Vous arriverez sur un wagon sur lequel se trouve le picto.

Anti-Gel : Quittez la grotte du veilleur chromatique et allez sur la gauche. Brisez la sphère de peinture en détruisant les points faibles pour récupérer le picto.

Glacier Ardent – Terminal pris dans la glace

Anti Brulure : Battre le boss du niveau.

Feuilles Ambrées – Bosquet du voile résineux

Danger Accélérant : Depuis le drapeau, avancez tout droit. Arrivé au deuxième ennemi qui rôde, contournez une souche d’arbre sur la gauche pour trouver le picto derrière.

Feuilles Ambrées – Bosquet du voile résineux – Marchand Persik

Depuis le drapeau, suivez le chemin de gauche et grappinez-vous. Le marchand se trouvera au bout de quelques pas, sur la droite.

Contamination bénéfique : À acheter contre 48 200 chroma.

Sylve Cramoisie – Les Trois Lames

Parade Périlleuse Nv.20 : Dans ce niveau accessible via les airs légèrement au nord-est de la Tour Eternelle, allez jusqu’au point de repos Les Trois Lames. Menez à bien l’énigme de la zone en actionnant les trois épées pour vous battre contre la Chevalière en or chromatique. Vous obtenez le picto en la battant.

Les Corbeaux

Mort préservante Nv.22 : Battre le Chapelier Chromatique. Vous le ferez apparaître en tuant tous les corbeau de la zone via le mode Visée.

L’Aspirante – Entrée

Purification Drainante : Peu de temps avant d’emprunter une première montgolfière, vous aurez à descendre via une corde. Au bas de cette corde, allez vers les deux Orphelins, sur la droite. Battez-les pour récupérer le picto.

L’Aspirante – Montagne

Tireur d’élite Nv.20 : Battre votre premier Echassier.

Carapace Prolongée Nv.20 : Après avoir croisé les échassiers, montez le chemin et allez sur la droite. Réussissez le parcours de planches pour mettre la main sur le picto.

Charges sur contre Nv.20 : Face à la deuxième montgolfière ascenseur, allez plutôt à gauche et grimpez les prises d’escalade. Grappinez-vous et continuez. Sur le plateau à droite où un échassier rôde, vous trouverez la chroma au milieu de caisses. Sur le même chemin, continuez pour croiser un homme gommé. Allez ensuite à droite et grappinez-vous par deux fois. Allez ensuite tout droit pour affronter deux échassiers. Le picto est entre eux deux.

Charges sur attaque Nv.20 : Depuis le picto précédent, rebroussez chemin jusqu’à apercevoir, sur la droite, une ouverture. Faufilez-vous et laissez vous tomber sur la gauche. Le picto vous attend au milieu de caisses.

L’Aspirante – Zone embrumée

Teinte protectrice Nv.20 : Franchissez deux premiers ponts puis retournez-vous pour voir le picto au bout d’un autre pont.

L’Aspirante – Zone embrumée – Marchand Eragol

Après les deux ponts passés, longez votre gauche pendant un long moment jusqu’à atteindre un lumicolor près de caisses et d’une corde descendante. Descendez la corde en question et approchez vous du vide pour croiser le marchand Eragol.

Marchand Eragol, Descendez la corde en question et approchez vous du vide.

Anti-Corruption Nv.20 : À acheter contre 67 350 chroma.

Fracture fragilisante Nv.20 : À acheter contre 53 880 chroma.

Charges sur Faiblesses Nv.20 : À acheter contre 53 880 chroma.

Altéré Nv.20 : À acheter contre 49 391 chroma.

Soins protecteurs Nv.20 : À acheter contre 53 880 chroma.

Buff curatif : Prenez la montgolfière juste après le marchand Eragol. Battez les orphelins. Approchez ensuite du vide de sorte à pouvoir vous grappiner sur la plateforme en face. Grappinez-vous une deuxième fois, descendez la corde et récupérez le picto près du cadavre de l’échassier.

La Tour Eternelle

Energie – Rapidité Nv.22 : Réussir Niveau 2, Epreuve 3.

Teinte temporelle Nv.24 : Réussir Niveau 4, Epreuve 3.

Charges sur critiques Nv.25 : Réussir Niveau 5, Epreuve 3.

Critiques sur faiblesse Nv.26 : Réussir Niveau 6, Epreuve 3.

Fracture Embrasant Nv.27 : Réussir Niveau 7, Epreuve 3.

Teinte Renforçante Nv.28 : Réussir Niveau 8, Epreuve 3.

Surpuissance Rapide Nv.29 : Réussir Niveau 9, Epreuve 3.

Affaiblissement Amélioré Nv.30 : Réussir Niveau 10, Epreuve 3.

Arène clandestine des Gestrals

Attaque Combo III : Dans cette arène accessible via voie aérienne, au-dessus Moisson Dorée, remportez le troisième combat pour gagner le picto.

Sanctuaire de la Nuit Eternelle – Entrée

Fracture Gradient : Depuis le Grandis, prenez le chemin du milieu, tournez à droite dès que possible, et vous remarquerez, sur votre gauche, un renfoncement dans lequel se trouve le picto.

Sanctuaire de la Nuit Eternelle – Totem de la nuit

Fracture Accélérante Nv.25 = Battre Cruleur Chromatique. Depuis le drapeau, partez sur la droite, accroupissez-vous sous l’obstacle et continuez pour atteindre un Cruleur chromatique. Battez-le pour recevoir le picto.

Sanctuaire de la Nuit Eternelle – Totem de la nuit – Marchand Anthonypo

Lumicolor = Depuis le Cruleur Chromatique, prenez le petit chemin sur la gauche et avancez jusqu’à vous laisser tomber. Récupérez un Lumicolor et continuez d’avancer jusqu’à tomber sur le marchand Anthonypo.

Brulures critiques Nv.25 : Battre le marchand et acheter contre 116 725 chroma.

Fracture marquante Nv.25 : Battre le marchand et acheter contre 80 040 chroma.

Rapidité protectrice Nv.25 : Battre le marchand et acheter contre 100 050 chroma.

Soins Surpuissants Nv.25 : Dans la boutique de base, contre 80 040 chroma.

Bouclier Surpuissant Nv.25 : Dans la boutique de base, contre 80 040 chroma.

Attaque Protectrice Nv.25 : Dans la boutique de base, contre 100 050 chroma.

Charges sur Marque Nv.25 : Dans la boutique de base, contre 100 050 chroma.

Teinte accélérante Nv.25 : Dans la boutique de base, contre 80 040 chroma.

Polyvalence Nv.25 : Dans la boutique de base, contre 80 040 chroma.

Falaises Obscures

Plus qu’un : Battez le Mime corrompu dans le tableau avec n’importe quel personnage.

Manoir suspendu – Première zone à gauche depuis la place centrale

Renaissance Surpuissante Nv.28 : Dans la zone du boss Duelliste, montez vers la droite et grappinez-vous pour atteindre une autre portion de la zone. Allez au bout pour voir une sphère de peinture. Brisez-la en touchant les trois points faibles dans la zone pour récupérer le picto.

Manoir suspendu – Première zone à droite depuis la place centrale

Anti-Brulure Nv.29 : Arrivé tout en bas du Manoir suspendu grâce à un ascenseur, vous remarquerez rapidement un Gargant géant. Battez-le pour récupérer le picto.

Guérison Energisante : Près du Gargant, montez à une corde, avancez ensuite en longeant la gauche pour tomber sur le Picto, près d’un cadavre de Névron.

Energie Douloureuse Nv.28 : Dans la même sous-zone, battez le cultiste épéiste qui rôde près d’une sorte de tour.

Charges sur altération : Justement, depuis la petite tour où rode le cultiste épéiste, levez la tête vers la droite pour vous grappiner. Vous trouverez de la chroma après le petit passage étroit. Depuis cette chroma, levez la tête pour vous grappiner plus haut encore. Grappinez-vous ensuite une deuxième fois pour atterrir directement sur le picto, au pied d’un cadavre

Manoir suspendu – Deuxième zone à droite depuis la place centrale

Etourdissement énergisant : Au fond à droite de la Place Centrale, montez sur un immense tableau pour rejoindre une espèce de temple. Après avoir descendu les escaliers pour rejoindre le rez-de-chaussée. Remarquez dans le coin de la salle à gauche une sphère de peinture. Le picto est à l’intérieur. Attention, il faut le pouvoir Brise Peinture pour détruire un des points faibles.

Peintre : Montez les escaliers de droite et suivez le chemin. Grappinez-vous, enchainez deux sauts et vous trouverez le picto au bout.

Roulette Nv.28 : Tout au bout de la pièce, sur la droite, une ouverture dans la bibliothèque vous mène au picto, sur un bureau.

Manoir suspendu – Deuxième zone à gauche depuis la place centrale

Fracture Renforçante Nv.28 : Après avoir pris l’ascenseur à gauche du drapeau, avancez et passez sur la gauche de la statue de Névron pour trouver une corde. Descendez grâce à elle, avancez et, au lieu de monter sur votre droite continuez et grappinez vous pour affronter le Cruleur. Le picto se trouve tout près de lui.

Mort brulante Nv.28 : Reprenez le chemin normal pour croiser le Bourgeon. Battez-le pur gagner le picto.

Contre amélioré I Nv.28 : Obtenu en même temps que le picto précédent.

Manoir suspendu – Marchand Fusoka

Toujours dans la même zone, et à la croisée des chemins, prenez celui de gauche. Au bout se trouve le marchand Fusoka.

Marque après Marque Nv.28 : Battre le marchand puis acheter contre 122 250 chroma.

Tirs accélérants Nv.28 : Battre le marchand puis acheter contre 89 650 chroma.

Parade renforçante Nv.28 : Battre le marchand puis acheter contre 97 800 chroma.

Charges sur fracture Nv.28 : Battre le marchand puis acheter contre 97 800 chroma.

Brulures prolongées Nv.28 : Battre le marchand puis acheter contre 142 625 chroma.

Spécialiste des fractures Nv.28 : Battre le marchand puis acheter contre 81 500 chroma.

Fracture ralentissante Nv.28 : Battre le marchand puis acheter contre 97 800 chroma.

Manoir Suspendu – Boss

Vitalité de Cléa Nv 30 : Battre Cléa.

L’Atelier

Au seuil de la mort Nv.30 : battre le boss après avoir inséré les trois objets à la statue = fait les trois entrées de l’atelierEsquisses de Renoir – Zone de départ

Fracture Accélérante Nv.31 : Derrière les Contorsionnistes

Tireur d’élite Nv.31 : Battre les deux échassiers et la moissonneuse, dans un coin après avoir tué une aberration accompagnée de deux ennemis volants.

Seconde chance Nv.31 : Descendez un chemin après avoir battu un Boucheclier et des Orphelins pour continuer la zone et affronter les deux Créations droit devant. Vous obtenez le picto en les battant.

Esquisses de Renoir – Marchand Grour

Le marchand Grour se trouve sur le toit du bâtiment près des ennemis Création et Contorsionniste, peu avant d’atteindre le point de repos Arbre doré. Battez-les d’abord puis grappinez-vous en montant la petite rampe pour rejoindre Grour.

Energie – Tour Nv.31 : Battre le marchand Grour puis payer 195 400 chroma

Energie – Attaque I Nv.31 : Battre le marchand Grour puis payer 146 550 chroma

Energie – Parade Nv.31 : Battre le marchand Grour puis payer 170 975 chroma

Initiative améliorée Nv.31 : Battre le marchand Grour puis payer 117 240 chroma

Renaissance protégée Nv.31 : Battre le marchand Grour puis payer 117 240 chroma

Contre amélioré I Nv.31 : Battre le marchand Grour puis payer 122 125 chroma

Loup Solitaire Nv.31 : Battre le marchand Grour puis payer 97 700 chroma

Elimination revigorante Nv.31 : Battre le marchand Grour puis payer 107 471 chroma

Charges sur Brûlure Nv.31 : Passez derrière le marchand et sautez vers une passerelle détruite. Au bout se trouve le picto.

Charges sur Critiques Nv.31 : en vous grappinant au toit où se trouve le marchand, sautez sur les plateformes à droite pour atteindre le picto.

Esquisses de Renoir – Arbre doré

Surpuissance rapide Nv.31 : Face à l’arbre doré, contournez-le par la droite afin de pouvoir vous grappiner à un bâtiment. Faites ensuite tout le tour et vous croiserez un trio d’ennemis. Poursuivez votre chemin pour tomber sur le picto, ce qui termine la boucle.

Pour d’autres astuces et guides sur le jeu, vous pouvez consulter notre soluce complète de Clair Obscur: Expedition 33.