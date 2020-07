Assassin’s Creed Valhalla : un post Instagram indique une sortie le 17 novembre

Même sans E3, Ubisoft perpétue la tradition et nous offre sa fournée de leaks avant sa conférence, qui aura lieu dimanche. Après une vidéo de gameplay de plus de 30 minutes qui a fuité la semaine dernière, c’est au tour de la date de sortie de Assassin’s Creed Valhalla de se dévoiler avant l’heure, du moins si l’on en croit un post Instagram vite supprimé.

Les vikings face à Cyberpunk 2077

Sur ce dernier, qui provenait de la branche italienne du compte officiel du jeu sur Instagram, on a pu découvrir durant quelques minutes une image promotionnelle (supprimée ensuite mais relayé par Gematsu) pour le titre qui indiquait une sortie prévue pour le 17 novembre prochain, soit deux petits jours avant Cyberpunk 2077.

Cette date ne serait évidemment pas une surprise, étant donné que les consoles de nouvelle génération sortiront elles aussi durant cette période. Reste à voir si cette date concerne seulement le PC, la PS4, la Xbox One et Stadia, où si cela englobe aussi la PS5 et la Xbox Series X (dans le cas où elles sortiraient avant cette date).

Réponse demain soir, lors de l’Ubisoft Forward, qui nous réserve peut-être encore des surprises, si elles ne fuitent pas avant.