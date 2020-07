Assassin’s Creed Valhalla : 30 minutes de gameplay ont fuité

Alors qu’une partie des joueurs étaient déçus par rapport au « trailer de gameplay » dévoilé pour Assassin’s Creed Valhalla sur Xbox series X en mai dernier, nous avons droit aujourd’hui à une vidéo de 30 minutes de (vrai) gameplay tombée du camion de la toile. Voici les informations que nous avons pu relever.

Note : Ubisoft est en train de supprimer toutes les vidéos misent ou remisent en ligne. Nous ne mettrons donc aucun lien dans cet article.

Un gros siège

Dernières précisons tout de même de notre part avant de vous dévoiler les informations : cette vidéo n’était sans doute pas destinée à être montrée au grand public (le joueur de cette démonstration semble découvrir les mécaniques pour être gentil). Il s’agit d’un « work in progress » comme il est indiqué dans cette même vidéo. Au vu du gameplay et des bugs, on imagine qu’il s’agit d’une version datant de quelque temps déjà. Elle ne reflète donc absolument pas le rendu final du jeu.

Cette séquence nous montrait tout d’abord Eivor (la version femelle) devant se rendre au bord de mer afin d’assiéger le château de Burgh (se situant à l’est de l’Angleterre) afin d’y sauver un PNJ. Après un discours motivant, l’assaut démarre par un passage en mer à bord de drakkars où les vikings doivent encaisser des flèches enflammées. Arrivés à destination, ils passent ensuite par une phase de siège où ils doivent défoncer la porte principale du fort. Il semble que l’on puisse passer en manipulant un bélier avec d’autres soldats ou en laissant Evior escalader pour qu’elle puisse ouvrir elle-même de l’autre côté.

Après une grosse bataille, cela finit par un combat contre un boss auquel nous avons le choix de vie ou de mort après l’avoir vaincu. Apparemment, le PNJ en question est un anglais destiné à se marier avec une femme Viking (peut-être en vue d’une unification en référence au système de clans dont avait parlé Ubisoft).

Odyssey + ?

Parmi les détails que l’on a pu observer, on retrouve énormément d’éléments provenant d’Assassin’s Creed Odyssey comme on s’y attendait. Mais on note également quelques modifications mineures. Voici une brève liste des éléments que l’on a retenu :

Plusieurs vues pour les phases à cheval (à la Red Dead Redemtion 2)

Des phases de sièges où l’on contrôle un bélier (en alternant les charges et les protections avec des boucliers contre des flèches ennemis)

Apparemment il n’y aura pas de transitions à la Odyssey pour les grosses batailles

Les activités de la carte sont divisées en 3 segments : richesses, mystères, et secrets

Un arbre de compétences représenté par des constellations et divisé en 3 parties (Ours, Corbeau, et loup)

Dans cet arbre on retrouve des nœuds et des compétences uniques

Chaque nœud augmentera les statistiques de base de Eivor tandis que les compétences uniques donneront de nouveaux coups

Le système d’équipement est sensiblement le même que dans Odyssey

Les pièces d’équipement sont divisées en 3 types, les même que ceux de l’arbre de compétences. Votre équipement sera donc plus efficace selon la voie que vous choisissez de développer.

Il sera toujours possible de les améliorer en dépensant des matériaux

Encore une fois, ces images ne reflètent sans doute pas le rendu final du titre mais cela donne quand même un bon aperçu et comme on s’en doutait, il reprend plus ou moins le squelette de Assassin’s Creed Odyssey même si de nombreuses nouveautés sont encore à découvrir comme le système de clans.

Assassin’s Creed Valhalla sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.