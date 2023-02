Assassin’s Creed Valhalla remporte le tout premier Grammy Awards consacré à la bande-son d’un jeu vidéo

Le jeu vidéo a encore du chemin à faire pour être reconnu comme un égal aux autres arts, que ce soit le cinéma ou la musique, mais de premiers signes encourageants montrent que les barrières imposées à ce média commencent peu à peu à s’effriter. Cela passe par des signes de reconnaissances simples et efficaces comme celle effectuée par le jury de la cérémonie des Grammy Awards, qui a décidé de récompenser pour la toute première fois la meilleure bande-son dans un jeu vidéo.

Un trophée historique

Les derniers Grammy Awards ont eu lieu hier et ont mis en lumière les meilleurs artistes musicaux du moment à travers plusieurs catégories et trophées prestigieux.

Pour la toute première fois en 65 ans, une catégorie centrée exclusivement autour de la musique dans un jeu vidéo a été créée, et les résultats sont tombés : c’est donc Assassin’s Creed Valhalla, et plus précisément son extension Dawn of Ragnarok, qui remporte le tout premier Grammy Awards de la meilleure bande-son dans un jeu vidéo. Sa compositrice Stephanie Economou rentre donc dans l’histoire de cette cérémonie et parvient à devancer d’autres compositeurs prestigieux qui étaient aussi nommés comme :

Austin Wintory (Aliens: Fireteam Elite)

Bear McCreary (Call of Duty: Vanguard)

Richard Jacques (Marvel’s Guardians of the Galaxy)

Christopher Tin (Old World)

C’est donc un petit pas de plus vers une reconnaissance plus globale du jeu vidéo qui s’opère à travers cette cérémonie, qui montre que la musique dans le jeu vidéo doit être célébrée de la même manière que celle au cinéma ou à la télévision.