Assassin’s Creed Valhalla : L’ultime grosse mise à jour est déjà disponible, une semaine en avance

Assassin’s Creed Valhalla arrive maintenant en bout de courses, après plus de deux ans de support, ce qui est du jamais vu pour un épisode de la licence. Pour marquer la fin du voyage d’Eivor, Ubisoft nous avait indiqué qu’une ultime mise à jour majeure aurait lieu le 6 décembre prochain, avec l’ajout de nouvelles quêtes pour notre protagoniste, qui marqueraient la conclusion de cet épisode. Surprise, cette update est finalement déjà disponible.

❗📢 Due to an unforeseen glitch in the Animus, the final content update for Assassin's Creed Valhalla has arrived early in Ravensthorpe. ❗

We hope you enjoy The Last Chapter of Eivor's story…and the additional surprises we have before 2022 comes to an end. #AssassinsCreed pic.twitter.com/mw5zpeQnx8

— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 29, 2022