Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 et Roller Champions vont bientôt arriver sur Steam

Cela vous aura peut-être échappé mais, malgré les ajouts d’AGOS : A Game of Space et d’Anno 1404 – History Edition en 2020 qui font ici figure d’exceptions, aucune production « majeure » issus du catalogue Ubisoft n’est arrivée sur Steam depuis quelques années maintenant, le dernier étant Starlink: Battle for Atlas fin avril 2019.

Mais, bonne nouvelle, après tout ce temps à privilégier des lancements sur son propre store ainsi que sur l’Epic Games Store, l’entreprise française a visiblement décidé de changer ses plans. En effet, trois de ses titres vont bientôt être disponibles sur la plateforme de Valve, à commencer par Assassin’s Creed Valhalla dès le 6 décembre prochain, date à laquelle sortira l’ultime chapitre des aventures d’Eivor.

Pas encore de dates pour Anno 1800 et Roller Champions

Confirmant cette information auprès du site Eurogamer, Ubisoft a indiqué qu’Anno 1800 et Roller Champions arriveront également à une date ultérieure sur Steam sans plus de précisions pour le moment. Notez que, comme pour essayer de justifier son retour progressif sur la boutique de Valve, l’éditeur tricolore a déclaré ceci : « Nous réfléchissons constamment à comment proposer nos jeux à différents publics où qu’ils se trouvent tout en offrant un écosystème de joueurs cohérent via Ubisoft Connect. »

Pour rappel, Assassin’s Creed Valhalla et Roller Champions sont aussi disponibles sur consoles via PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S pour la premier et PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch pour le second. Quant à Anno 1800, il arrivera en 2023 sur les plateformes les plus récentes de Sony et de Microsoft.