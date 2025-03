Assassin’s Creed Shadows : Le patch day one du jeu enlève la possibilité de briser certains objets suite à une polémique

Le patch day one qui ne veut surtout pas fâcher

Puisque tout cela est remonté aux oreilles de Shigeru Ishiba, premier ministre japonais, Ubisoft a vite porté son attention à cette affaire. Shigeru Ishiba répondait alors à Hiroyuki Kada, qui avance le fait que de pouvoir endommager des temples et des sanctuaires dans le jeu pourrait conduire à des comportements similaires dans la réalité. Un discours vieux comme le média lui-même que l’on entend à toutes les sauces, et le premier ministre s’est simplement contenté de répondre que de tels actes, toujours dans la vie réelle, seraient répréhensibles et seraient une insulte pour le pays en lui-même.

Pas de quoi pour autant entamer des démarches sérieuses pour qu’Ubisoft change cela, même si le sujet a été abordé par Masaki Ogushi (vice-ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie), mais l’éditeur a préféré ne pas prendre de risque. IGN note ainsi qu’avec la première mise à jour du jeu, il n’est désormais plus possible de briser certains objets en jeu.

Ce changement n’est évidemment pas le seul du dernier patch en date d’Assassin’s Creed Shadows. Il corrige également quelques bugs de positionnement et d’affichage, tout en améliorant la navigation à cheval et la luminosité à certains endroits, comme lorsque l’on sort d’un bâtiment ou d’une cave.

