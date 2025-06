Assassin’s Creed Shadows lance sa mise à jour 1.0.6 avec un nouveau mode de difficulté et un nouvel allié à débloquer

Avant toute chose, notez dans vos agendas que cette mise à jour sera disponible dès 16 h aujourd’hui 25 juin, sur toutes les plateformes concernées, à savoir PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le patch pèsera entre 6 Go et 19 Go selon les plateformes.

Le Cauchemar n’est pas qu’à cheval

Réclamé par une large communauté de joueurs et joueuses, le mode de difficulté Cauchemar fait son apparition dès aujourd’hui dans Assassin’s Creed Shadows. Impactant à la fois le combat et la furtivité, attendez-vous à devoir jouer parfaitement pour ne pas trop galérer. Parades parfaites face à des ennemis toujours plus redoutables, ressources moins importantes, fini le silence dans les déplacements pour Naoe (même accroupie), etc. De quoi faire plaisir aux amateurs et amatrices de difficulté relevée.

Un Rôle Critique à débloquer

Après Dead by Daylight ou encore Balatro, Assassin’s Creed Shadows accueille une nouvelle collaboration dans ses rangs avec la série Critical Role (mettant en scène des comédiens de doublage jouant à Donjons et Dragons). Inspiré de la première saison de la minisérie Exandria Unlimited, le personnage de Rufino (interprété par Robbie Daymond) fait son entrée en tant qu’allié par le biais d’une nouvelle quête gratuite « Une rencontre critique », avec à la clé également un nouveau trophée/succès à déverrouiller.

Vieil ami de Tomiko et Heiji, Rufino travaillait comme traducteur quand il découvre des preuves qu’une organisation secrète a embauché des assassins pour éliminer des cibles influentes. Il se tourne donc vers Naoe et Yasuke pour obtenir de l’aide et arrêter ces tueurs. Pour le débloquer, vous devez avoir terminé la quête Voie du forgeron (assez tôt dans le jeu) et avoir débloqué Yasuke en tant que personnage jouable. Une bannière pour votre Repaire vous sera également offerte et un pack d’armes Critical Role rejoindra la boutique du jeu.

Une ouverture aux petites configs

Les équipes permettent également avec cette mise à jour l’apparition d’un mode Ultra Low sur PC, pour mieux gérer les petites configurations et de profiter tout de même du jeu dans les meilleures conditions de fréquence d’images.

D’autres ajouts sont à noter comme la possibilité de choisir de montrer un couvre-chef en particulier pendant les cinématiques, tout comme personnaliser les effets visuels spécifiques à certaines actions comme montrer le butin sur les cadavres, la dernière position connue du joueur ou de la joueuse, etc. et de choisir de les afficher ou non, l’ajout de l’alarme en monde ouvert et non plus uniquement dans les châteaux, ou encore la possibilité de modifier la caméra selon trois angles à cheval.

Le reste des améliorations ou des corrections est à retrouver sur la page officielle du jeu. Assassin’s Creed Shadows est disponible depuis le 20 mars dernier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une extension est attendue pour la rentrée, mais en attendant, vous pouvez découvrir notre guide complet contenant toute la solution du jeu, ainsi que notre test si vous n’avez pas encore eu l’occasion de poser les mains sur le jeu.