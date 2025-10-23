Assassin’s Creed Shadows officialise sa version Switch 2 et dévoile sa feuille de route pour cette fin d’année

Les prochaines mises à jour gratuites du jeu

Commençons d’abord par la roadmap d’Assassin’s Creed Shadows, qui commence par une mise à jour gratuite qui aura lieu la semaine prochain prochaine, le 28 octobre.

Avec celle-ci, la course libre promet d’être améliorée avec une mécanique de rattrapage sur un rebord, un saut manuel depuis un élément surélevé, ou encore une propulsion dans le vide pour rendre la mécanique de parkour plus complète. On y retrouvera également la possibilité de faire réapparaitre des châteaux corrompus avec de meilleurs ennemis et récompenses.

Viendra ensuite la mise à jour gratuite du 25 novembre, qui ajoutera quant à une nouvelle quête, avec de nouvelles aptitudes à débloquer pour le duo (Naoe disposera d’un gros coup de pied, et Yasuke d’un moyen discret de se débarrasser des ennemis), tout comme une énigme Isu à résoudre. C’est aussi là que l’on découvrira une deuxième collaboration spéciale pour le jeu, sans qu’Ubisoft veuille trop en dire pour le moment. Et après cela, d’autres mises à jour sont prévues avant la fin de l’année, notamment pour ajouter plus de coups de grâce, d’autres missions ou encore des récompenses Animus.

Une version Switch 2 au pied du sapin

En plus de cette feuille de route, Assassin’s Creed Shadows s’attaque à un tout nouveau public avec la sortie d’une version Nintendo Switch 2. C’est désormais officiel, puisque l’éditeur confirme cela avec une première vidéo dans laquelle on peut voir le portage tourner. Avec sans doute des concessions évidentes, mais le résultat semble tout de même prometteur.

Cette version Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows sera disponible dès le 2 décembre prochain sur la console de Nintendo. On y retrouvera tout le contenu du jeu, sauf le DLC Traque sur Awaji, qui arrivera à une date ultérieure. La cross-progression sera au programme, vous laissant ainsi vous connecter à Ubisoft Connect pour reprendre votre partie là où vous le souhaitez.

Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.