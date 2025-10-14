Assassin’s Creed Shadows pourrait être disponible sur Nintendo Switch 2 dès le mois de décembre
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Ubisoft ne veut toujours pas lâcher le morceau autour de l’existence d’une version Nintendo Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows, mais le mal est fait. Après des fuites au sein de l’organisme PEGI, cette version du jeu a été listée chez Auchan il y a de cela quelques jours, confirmant ainsi que le portage est sur le point de sortir. Mais l’éditeur reste silencieux, c’est pourquoi l’on se tourne vers l’insider billbil-kun pour en savoir un peu plus, étant donné qu’il ne s’est jamais trompé par le passé.
Prêt pour être sous le sapin à Noël
Le fait qu’Assassin’s Creed Shadows s’offre une version Switch 2 est maintenant un secret de polichinelle. Reste désormais à savoir quand le jeu sera disponible sur la console de Nintendo, et quand Nintendo officialisera l’existence de ce portage. Sur Dealabs, billbil-kun prétend en savoir un petit peu plus, et révèle même une date de sortie potentielle pour cette nouvelle version. Ce portage Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows serait en effet prévu pour le 5 décembre prochain.
Et puisque c’est dans un peu moins de deux mois, il serait temps qu’Ubisoft officialise la chose. Toujours selon l’insider, cela devrait arriver avant le 7 novembre prochain, afin de lancer les précommandes dans la foulée. Ce que les revendeurs s’apprêtent déjà à faire, étant donné que cette version est déjà listée chez Auchan. La version Switch 2 du jeu devrait être vendue aux alentours de 50 € chez certains revendeurs (grâce à des offres promotionnelles), ce qui est un prix assez correct pour un jeu sorti cette année.
On attend maintenant de voir à quoi ressemblera Assassin’s Creed Shadows sur Switch 2, et si ce portage sera à la hauteur de celui de Star Wars Outlaws.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 20/03/2025