Assassin’s Creed Shadows pourrait être disponible sur Nintendo Switch 2 dès le mois de décembre

Prêt pour être sous le sapin à Noël

Le fait qu’Assassin’s Creed Shadows s’offre une version Switch 2 est maintenant un secret de polichinelle. Reste désormais à savoir quand le jeu sera disponible sur la console de Nintendo, et quand Nintendo officialisera l’existence de ce portage. Sur Dealabs, billbil-kun prétend en savoir un petit peu plus, et révèle même une date de sortie potentielle pour cette nouvelle version. Ce portage Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows serait en effet prévu pour le 5 décembre prochain.

Et puisque c’est dans un peu moins de deux mois, il serait temps qu’Ubisoft officialise la chose. Toujours selon l’insider, cela devrait arriver avant le 7 novembre prochain, afin de lancer les précommandes dans la foulée. Ce que les revendeurs s’apprêtent déjà à faire, étant donné que cette version est déjà listée chez Auchan. La version Switch 2 du jeu devrait être vendue aux alentours de 50 € chez certains revendeurs (grâce à des offres promotionnelles), ce qui est un prix assez correct pour un jeu sorti cette année.

On attend maintenant de voir à quoi ressemblera Assassin’s Creed Shadows sur Switch 2, et si ce portage sera à la hauteur de celui de Star Wars Outlaws.