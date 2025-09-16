Traque sur Awaji, le DLC d’Assassin’s Creed Shadows, est désormais disponible
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Naoe et Yasuke ont encore des choses à nous raconter. Fort d’une communauté d’au moins 5 millions de personnes, Assassin’s Creed Shadows accueille aujourd’hui du contenu supplémentaire pour divertir tout ce public avec son DLC Traque sur Awaji, qui avait été offert en guise de bonus de précommande avant la sortie du jeu.
La traque commence pour le duo
Ce premier DLC majeur pour Assassin’s Creed Shadows est maintenant disponible et Ubisoft nous le fait savoir via une bande-annonce de lancement, qui s’attarde sur l’épopée que Naoe et Yasuke vont vivre sur l’île de Awaji.
Pour y accéder, il faudra avoir terminé l’aventure principale du jeu de base. Pour rappel, si ce contenu a été offert pour les précommandes du jeu, il est aussi vendu à 25 € l’unité, et est compris dans l’abonnement Ubisoft+.
Ce DLC offrira environ 10 heures de jeu supplémentaires selon l’éditeur français, durant lesquels le duo partira en quête d’un shinobi tout en affrontant la faction Sanzoku Ippa, qui met en péril la paix sur Awaji. On y découvrira ici de nouvelles armes, dont le Bâton Bô pour Naoe, qui est aussi disponible via une quête gratuite pour tout le monde.
Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 20/03/2025