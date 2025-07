Assassin’s Creed Shadows a attiré 5 millions de personnes, une potentielle version Switch 2 fait encore parler d’elle

Assassin’s Creed Shadows se porte bien, et même très bien. Après un lancement réussi, le jeu a continué d’attirer du monde puisque ce sont aujourd’hui 5 millions de personnes qui ont joué à cet épisode, soit 2 millions de plus qu’en mars dernier. Comme d’habitude, Ubisoft ne parle ici pas de ventes puisqu’il comptabilise aussi les abonnés à son service Ubisoft+, même si ces derniers doivent être ici très minoritaires.

Ce chiffre pourrait être amené à grossir de manière significative avant la fin de l’année, avec son DLC Traque sur Awaji qui devrait sortir avant le 30 septembre, et surtout si une version Switch 2 est officialisée. Ce n’est pas la première fois que l’on évoque un tel portage, qui semble couler de source pour Ubisoft. Star Wars Outlaws y aura bien droit, alors pourquoi pas Assassin’s Creed Shadows ?

L’hypothèse est relancée suite à une déclaration de Frederick Duguet, directeur financier d’Ubisoft, qui a déclaré que deux autres sorties de jeux Ubisoft non-annoncées sortiront avant la fin de l’année fiscale, en rajoutant que l’un des jeux arrivera sur Switch 2. Yves Guillemot, PDG de l’entreprise, a quant à lui rajouté que des « nouvelles versions de jeux arriveront sur d’autres plateformes ». Le journaliste Stephen Totilo rapporte également un échange entre un analyste financier si Assassin’s Creed Shadows pouvait tourner sur la Switch 2, ce qu’Ubisoft n’a pas voulu commenter. Mais tout le monde a compris.

Then the analyst, who has or hasn't pieced it together, asks if AC Shadows will be released for Switch 2 or wonders if it can't run on the hardware. Ubisoft declines to confirm!

