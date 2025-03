Assassin’s Creed Shadows dépasse la barre les trois millions de joueurs et confirme son bon lancement

Et un, et deux, et trois millions

Comme les autres fois, Ubisoft fait le choix de ne pas indiquer clairement le nombre de ventes pour Assassin’s Creed Shadows et se contente de parler de « joueurs ». On en compte aujourd’hui plus de trois millions si l’on en croit un nouveau tweet du compte officiel de la saga (qui s’est récemment payé la tête d’Elon Musk en personne), qui permet également de confirmer quelques données présentées jusqu’ici par des journalistes.

Assassin’s Creed Shadows est donc le second épisode ayant généré le plus de revenus lors de son premier jour de commercialisation, derrière Valhalla qui profitait d’un contexte de sortie particulier (année de Covid, sortie avant les fêtes…). Il est également le jeu Ubisoft qui a obtenu le meilleur démarrage sur le PlayStation Network. De belles statistiques qui permettent aujourd’hui d’affirmer que le jeu est un succès. Bien sûr, Ubisoft a besoin de bien plus qu’un seul jeu à succès pour se remettre d’aplomb, mais c’est déjà une bonne nouvelle pour tous les employés qui ont participé au projet et qui voient leur jeu être largement distribué.

Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.