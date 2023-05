Assassin’s Creed Mirage nous accueille dans Bagdad avec du gameplay et prend date le 12 octobre prochain

Attendu au tournant grâce à ses promesses de retour aux sources surtout au niveau de son gameplay et de sa structure faisant écho aux premiers jeux de la franchise, Ubisoft joue gros avec son prochain gros titre à venir, surtout en pleine discorde depuis de longs mois. Et le moins que l’on peut dire, c’est que la séquence de gameplay de près de 2 minutes, a de quoi donner envie aux fans de la licence, mais soulève tout de même d’autres interrogations.

Mirage ou réalité ?

Dans Assassin’s Creed Mirage, vous le savez, nous incarnons Basim, l’assassin devenu célèbre depuis sa forte présence dans Assassin’s Creed Valhalla. Des années avant sa rencontre avec Eivor, le voici au coeur de la ville de Bagdad, en plein âge d’or de son histoire. Cette belle séquence de gameplay nous permet notamment d’apercevoir de toutes nouvelles mécaniques ou compétences, à commencer par la Concentration d’assassin ou Assassin’s Focus en anglais.

Cette nouvelle compétence, permet à Basim de marquer plusieurs ennemis en même temps afin de les assassiner à la suite sans être vu. Ajoutons à cela une nouvelle compétence dans le parkour qui semble faire un retour beaucoup plus organique et utilisant davantage l’environnement, avec le saut à la perche permettant de passer d’un bâtiment à l’autre par exemple en se suspendant à une perche. D’autres éléments font leur retour, permettant de faire un nouveau parallèle avec le jeu original, comme par exemple le corner swing, les sauts de chat ou les ascenseurs, permettant de vous hisser très rapidement en haut d’un bâtiment et ainsi échapper à la vigilance de vos poursuivants.

Vous disposez d’armes silencieuses afin de forger votre destinée, comme les couteaux classiques ou des bombes fumigènes, tandis que l’infiltration, la patiente et le silence devraient être de mise pour ne pas se faire repérer, tel ce qu’il veut apprendre de Ceux qu’on ne voit pas. tandis que certaines missions intitulées Blackbox vous permettront de choisir l’opportunité qui vous semble la plus pertinente parmi celles présentées par le jeu pour chaque ennemi visé.

L’occasion également de faire la rencontre avec Fuladh, un Rafiq et Eagle-Master chez Ceux qu’on ne voit pas. et qui va guider et aider Basim durant sa quête, notamment grâce à sa sagesse, son sérieux mais aussi son expérience. Nous avons encore quelques réticences sur quelques animations ou sur les décors qui semblent un peu vides pour l’heure, à surveiller.

Terminons par rappeler que nous connaissons désormais la date de sortie d’Assassin’s Creed Mirage, ce sera le 12 octobre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S. Les précommandes sont dores et déjà ouvertes, vous offrant une mission bonus, Les quarante voleurs.

Ubisoft en a profité pour annoncer son Edition Deluxe, composée du jeu de base, d’équipements tout droits inspirés de la licence Prince of Persia, ainsi que d’un artbook numérique et d’une partie de la bande-son numérique du jeu, pour le prix conseillé de 59,99€. L’édition est pour l’heure disponible en détails sur le store officiel d’Ubisoft.