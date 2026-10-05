Assassin’s Creed Hexe : Des indices sur les personnages auraient été repérés sur des annonces de casting

Premier aperçu du casting ?

Le site MP1st a compilé tous les éléments liés à des annonces de casting autour de cet Assassin’s Creed Hexe, parues entre 2023 et cette année. Si tout est encore à prendre avec des pincettes étant donné que les personnages sont présentés sous des noms qui ne sont pas définitifs, et que les informations à leur sujet peuvent changer, il est tout de même intéressant de voir qui l’on pourrait croiser en jeu.

Voici une liste de potentiels personnages qui pourraient apparaitre dans Assassin’s Creed Hexe :

Petra : protagoniste de cet épisode, dans la vingtaine. Une jeune femme qui ne souhaite pas être enfermée dans une case prédéfinie par la société

Brigitte : mère de Petra, dans la quarantaine, très compatissante et qui a un rôle très important

Konrad : père de Petra, qui verse dans la religion et qui est protecteur envers sa famille, alors qu’il doit assumer les responsabilités d’un « sale boulot »

Bruno : un patriarche avec un sens de l’humour plutôt grossier

Anton : un homme assez secret et ambitieux

Wolfgang : mentor de Petra, qui pourrait être Bruno ou Anton sous un pseudonyme

Johanna : une manipulatrice très riche

Theo : garçon timide et attentionné

Erika : jeune femme intelligente et séduisante qui s’intéresse beaucoup au statut social des gens

Anna : une femme de l’époque moderne (donc potentiellement celle qui entre dans l’Animus) très déterminée et obnubilée par son travail

Mère Gertrud : femme de 65 ans, ancienne gérisseuse d’un village, qui n’a pas pu guérir les habitants d’une nouvelle maladie, causant son bannissement. Elle aurait appris à Brigitte comment bien utiliser les plantes et protège Petra d’un groupe nommé « The Order of the Lamb ».

Les éléments mentionnent aussi la ville d’Augsbourg en Allemagne, qui serait l’un des lieux principaux de cet épisode. Encore une fois, ces informations sont à prendre avec du recul, ne serait-ce que parce que depuis 2023, le jeu a connu quelques difficultés dans son développement, avec des départs importants. Qui sait si toutes ces informations sont encore d’actualité.