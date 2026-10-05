Assassin’s Creed Hexe : Des indices sur les personnages auraient été repérés sur des annonces de casting
Il est désormais loin le temps où Ubisoft produisait un Assassin’s Creed par an. Hexe, qui est censé être le prochain opus, ne sortira pas avant un bout de temps, alors que Shadows est disponible depuis l’an dernier. On ne sait même presque rien sur ce nouvel épisode, si ce n’est qu’il proposera quelque chose de plus sombre, inspiré par les chasses aux sorcières du XVIᵉ siècle. Mais de nouveaux éléments qui proviendraient d’annonces de casting peuvent nous apprendre deux ou trois détails sur les personnages du jeu.
Premier aperçu du casting ?
Le site MP1st a compilé tous les éléments liés à des annonces de casting autour de cet Assassin’s Creed Hexe, parues entre 2023 et cette année. Si tout est encore à prendre avec des pincettes étant donné que les personnages sont présentés sous des noms qui ne sont pas définitifs, et que les informations à leur sujet peuvent changer, il est tout de même intéressant de voir qui l’on pourrait croiser en jeu.
Voici une liste de potentiels personnages qui pourraient apparaitre dans Assassin’s Creed Hexe :
- Petra : protagoniste de cet épisode, dans la vingtaine. Une jeune femme qui ne souhaite pas être enfermée dans une case prédéfinie par la société
- Brigitte : mère de Petra, dans la quarantaine, très compatissante et qui a un rôle très important
- Konrad : père de Petra, qui verse dans la religion et qui est protecteur envers sa famille, alors qu’il doit assumer les responsabilités d’un « sale boulot »
- Bruno : un patriarche avec un sens de l’humour plutôt grossier
- Anton : un homme assez secret et ambitieux
- Wolfgang : mentor de Petra, qui pourrait être Bruno ou Anton sous un pseudonyme
- Johanna : une manipulatrice très riche
- Theo : garçon timide et attentionné
- Erika : jeune femme intelligente et séduisante qui s’intéresse beaucoup au statut social des gens
- Anna : une femme de l’époque moderne (donc potentiellement celle qui entre dans l’Animus) très déterminée et obnubilée par son travail
- Mère Gertrud : femme de 65 ans, ancienne gérisseuse d’un village, qui n’a pas pu guérir les habitants d’une nouvelle maladie, causant son bannissement. Elle aurait appris à Brigitte comment bien utiliser les plantes et protège Petra d’un groupe nommé « The Order of the Lamb ».
Les éléments mentionnent aussi la ville d’Augsbourg en Allemagne, qui serait l’un des lieux principaux de cet épisode. Encore une fois, ces informations sont à prendre avec du recul, ne serait-ce que parce que depuis 2023, le jeu a connu quelques difficultés dans son développement, avec des départs importants. Qui sait si toutes ces informations sont encore d’actualité.