Assassin’s Creed Codename Hexe : Un nouveau jeu teasé avec une ambiance obscure, premiers détails

Ubisoft nous avait donné rendez-vous pour en apprendre un peu plus sur son catalogue lors de l’Ubisoft Forward, mais la vraie star de la soirée, c’était Assassin’s Creed. La licence fête cette année ses quinze ans, et l’éditeur avait envie de marquer le coup avec plusieurs annonces. On a donc pu découvrir Assassin’s Creed Mirage, mais aussi Codename Red, le premier jeu faisant partie du projet Assassin’s Creed Infinity. Eh bien on connait déjà le deuxième jeu qui va accompagner cette expérience, puisqu’il s’agira de Assassin’s Creed Codename Hexe.

Un nouveau jeu intégré dans Assassin’s Creed Infinity

Bon, étant donné que l’intégralité de la conférence liée à Assassin’s Creed avait fuité plus tôt cette semaine, vous ne serez sans doute pas très surpris de cette annonce. Assassin’s Creed Codename Hexe, qui est développé par Ubisoft Montréal, existe donc bel et bien et n’a montré qu’un très court teaser pendant l’émission, qui invite les fans à le décrypter.

Tout ce que l’on y voit, c’est le logo de la Confrérie des Assassins, fabriqué à l’aide de bouts de branche, le tout dans une ambiance sombre, presque mystique. Si Ubisoft n’a pas voulu dévoiler d’autres informations à son sujet, si ce n’est que ce jeu, qui sera aussi un jeu premium, sera intégré dans l’expérience Assassin’s Creed Infinity, les insiders sont un peu plus loquaces.

Tom Henderson avance donc que ce jeu portait autrefois le nom de code Neo, et est décrit comme étant le jeu Assassin’s Creed le plus sombre de la série, puisqu’il se déroulerait au XVIè siècle en pleine chasse aux sorcières en plein cœur de l’Europe.

Tout comme pour Codename Red, il faudra encore attendre longtemps avant d’avoir d’autres détails à son sujet. On ignore ce à quoi va ressembler ce projet, mais on sait au moins qu’il devrait arriver après Red, et devrait nous amener dans une toute autre époque encore jamais vue.