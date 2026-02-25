Assassin’s Creed Hexe perd son directeur créatif, Clint Hocking quitte Ubisoft

Le développement continue, mais avec l’un des nouveaux piliers de la série

En début de semaine, Ubisoft et Vantage Studios annonçaient placer à la tête de la licence Assassin’s Creed trois vétérans de la saga, à savoir Martin Schelling, Jean Guesdon et François de Billy. La première action de ce trio (et d’Ubisoft) aura donc été de prendre le cas d’Assassin’s Creed Hexe à bras le corps, puisque VGC nous apprend que son directeur créatif fait ses valises.

Clint Hocking quitte désormais Ubisoft, sans que l’on sache s’il a été mis à la porte ou s’il est parti de lui-même (on a tout de même notre propre idée sur la question). Il est connu pour avoir été le directeur créatif d’autres jeux Ubisoft, de Far Cry 2 à Watch Dogs Legion. Il est directement remplacé par Jean Guesdon, qui a occupé ce poste sur Black Flag et Origins. Voici ce que Ubisoft a à dire sur ce changement :

« Nous remercions sincèrement Clint pour sa vision, ses contributions créatives et son dévouement au fil des ans, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Le développement d’Assassin’s Creed Hexe se poursuit avec une équipe expérimentée. Le jeu offrira une expérience unique au sein de la franchise Assassin’s Creed. Nous avons hâte de partager plus d’informations prochainement. »

Un changement important pour un jeu dont on ne sait encore pratiquement rien en dehors de quelques rumeurs invérifiées, si ce n’est qu’il devrait adopter une ambiance un peu plus sombre que les précédents épisodes. Pas encore de date de sortie pour cet opus, et on imagine que ce changement ne va pas accélérer les choses.