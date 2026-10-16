Assassin’s Creed Destiny : Une vidéo de cet épisode développé par Tencent et annulé refait surface

Assassin’s Creed et la Chine, une histoire compliquée

Cet Assassin’s Creed Destiny avait été confié à TiMi Studio Group, une filiale qui s’occupe des licences partenaires comme avec Call of Duty Mobile et Pokémon Unite, en plus d’avoir aussi œuvré sur Jade. Comme ce dernier, il devait prendre place en Chine, plus précisément durant la dynastie Qin, quelques années (-206) après Jade.

La vidéo qui a été dévoilée par le site nous montre plusieurs décors ainsi qu’une mission durant laquelle notre avatar (dont on pouvait visiblement choisir le genre) doit s’infiltrer dans une zone qui est assiégée par Xiang Yu, un personnage historique. En dehors de ce cadre, on y retrouvait les éléments caractéristiques de la saga avec du parkour, de l’infiltration, du saut de la foi et des combats assez proches des derniers épisodes. À ceci près que l’arsenal proposait quelques armes exotiques, comme un parapluie très acéré.

Le projet n’aura pas eu la chance d’aller plus loin, puisqu’en 2025, juste avant la naissance d’un premier prototype, Tencent a annoncé une restructuration au sein de ses studios en interne et a annulé le projet. Cela a aussi acté la fermeture du studio basé à Montréal, qui était justement géré par un ancien vétéran d’Assassin’s Creed, Ashraf Ismail (directeur créatif sur Assassin’s Creed Valhalla). Celui développait un autre AAA en monde ouvert, qui devait être orienté cyberpunk selon MP1st.