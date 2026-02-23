Tencent ferme son studio TiMi Montreal, qui travaillait sur un jeu AAA en monde ouvert

L’histoire sans fin pour les studios occidentaux financés par des éditeurs chinois

Le journaliste Stephen Totilo nous apprend dans un article publié sur Game File la fermeture de TiMi Montreal, et ce cinq ans après son ouverture. Son but était de créer un jeu AAA multiplateforme en monde ouvert basé sur une nouvelle licence, la marotte de presque tous les studios qui ont pu ouvrir durant les années Covid en somme. Pour l’aider dans ce projet, Tencent avait fait appel à Ashraf Ismail, directeur créatif sur Assassin’s Creed Valhalla, qui avait été mis à la porte d’Ubisoft suite à la révélation d’affaires extra-conjugales.

Totilo indique une fermeture complète, s’appuyant sur ses sources et un commentaire d’un ex-employé sur LinkedIn (désormais supprimé) indiquant qu’il était très triste à l’idée de savoir que le public ne verrait jamais ce sur quoi le studio avait travaillé. Un schéma qui rappelle celui des studios occidentaux ouverts par NetEase ces dernières années, avec des équipes créées avant l’explosion de la bulle Covid avant que l’éditeur chinois décide de retirer ses investissements, mais Tencent n’en est pas non plus à son coup d’essai étant donné qu’il avait déjà fermé Team Kaiju en 2023, un studio basé à Los Angeles.

Pour rappel, TiMi regroupe encore plusieurs studios qui gèrent des projets mobiles comme Pokémon Unite ou encore Call of Duty Mobile.