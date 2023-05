Ashfall : Le MMO post-apocalyptique de NetEase Games s’offre Hans Zimmer et Steve Mazzaro pour sa bande-son

Annoncé lors du dernier Tokyo Game Show, le MMO Ashfall ne doit pas être confondu avec le jeu Ashfall de Liithos, un studio orienté web3 fondé par Michael Mumbauer (Last of Us) et John Garvin (Days Gone). Ici, rien à voir, on reste sur un domaine plus classique et on retrouve Legendary Star Studios aux commandes, ainsi que NetEase Games, qui s’occupe de vendre le MMO partout dans le monde. Puisqu’il n’a pas encore beaucoup fait réagir jusqu’ici, il faut s’entourer de personnalités de talent pour vendre le projet, et l’éditeur a choisi de louer ses services de deux compositeurs très connus.