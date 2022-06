Accueil » Actualités » Michael Mumbauer (Last of Us) et John Garvin (Days Gone) annoncent Ashfall, un jeu basé sur les NFT et la blockchain

On pensait que la plupart des grands noms de l’industrie avaient compris que le marché des NFT était en train de se prendre les pieds dans le tapis, mais il y a encore quelques courageux (ou inconscients) qui décident de s’y engouffrer. Michael Mumbauer, qui a longtemps travaillé chez Sony dans le studio Visual Arts Service Group sur des licences comme Uncharted et The Last of Us, a décidé de s’allier à un autre ex-Sony, à savoir John Garvin, le directeur créatif de Days Gone, pour fonder le studio Liithos. Et ce dernier a déjà annoncé son premier jeu basé sur la technologie NFT, à savoir Ashfall.

Un AAA avec la blockchain au coeur de l’expérience

Ashfall est donc décrit comme le « premier vrai jeu AAA Web 3.0 » sur PC et consoles, qui utilisera une cryptomonnaie native et soi-disant économe en énergie. Et heureusement qu’ils vantent les mérites « écolos » de leur projet, étant donné que Ashfall nous entraînera dans un monde ravagé par le réchauffement climatique, avec « un mystérieux volcan enflammé et des champs d’énergie perturbateurs ». Vous noterez l’ironie d’utiliser une technologie reconnue comme étant très vorace en énergie (quand bien même elle soit « économe ») pour parler de ce sujet.

Le jeu aurait droit à une partie solo et une autre orientée multijoueur, avec du PvP et du PvE dans un monde décrit comme étant transmédia et en open-world. De nombreux artistes issus du monde du comics seraient apparemment de la partie pour contribuer au projet, comme Brett Booth.

Les joueurs et joueuses seraient ainsi invité à la chasse au loot, avec la possibilité de revendre leurs builds et d’en acheter. Voici ce que Mumbauer pense du Web 3.0, de la blockchain et compagnie (propos recueillis par VentureBeat) :

« Le transmédia et la puissance des mondes connectés ont toujours été quelque chose qui m’ont énormément passionné. Il y a un peu de malentendu à mon avis sur ce que le jeu blockchain pourrait signifier pour les joueurs. Je vois la blockchain comme un chemin de fer et la gare principale, ce sont les jeux vidéo. Les autres gares ferroviaires mènent toutes à la principale, à savoir les jeux et les trains livrent des marchandises précieuses (NFT) aux joueurs via les autres gares. C’est un moyen d’avoir des expériences plus profondes et plus engageantes que jamais auparavant. Nous voulons récompenser les joueurs lorsqu’ils font des choses qu’ils aiment déjà faire. »

Encore une fois, on nous avance que ces sont les joueurs qui n’ont pas compris l’intérêt de la technologie, évidemment. Pas sur que tout le monde soit convaincu par cette idée (on sent déjà le projet maudit) ou cette analogie, tant tout ce qui entoure la blockchain et les NFT est boudé par le monde du jeu vidéo, en dehors de rares cas.