Asha Sharma promet qu’elle veut aussi de nouvelles licences pour Xbox, même si elle mise surtout sur les grosses séries

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Derrière les milliers de licenciements qui s’opèrent chez Xbox, Asha Sharma déroule son discours et pose les fondations de ce que va être Xbox dans les prochaines années. Des bases qui s’appuient donc sur moins de gens, mais aussi moins de licences, puisque le groupe s’est séparé de plusieurs studios dans l’opération. L’objectif est clair : redynamiser les licences les plus importantes du portfolio, et tant pis pour le reste. Enfin, presque.

Asha-Sharma-CEO-Xbox
Asha Sharma, PDG de Xbox // Source : Xbox

Mais Halo et compagnie avant tout quand même

Asha Sharma dit vouloir ne pas totalement mettre de côté la nouveauté, ou du moins, c’est ce qui est rapporté par Windows Central ici, qui a pu obtenir une retranscription du discours prononcé par la PDG de Xbox il y a quelques jours. Malgré toute l’emphase mise sur les licences importantes de Xbox, qui sont de nouveau au cœur de la stratégie du groupe, de Halo à Fallout en passant par The Elder Scrolls, Sharma aurait indiqué que les nouvelles licences n’étaient pas écartées pour autant :

« Nous misons sur nos licences les plus fortes. Je veux que nos grands jeux deviennent de grandes licences capables de générer des milliards de dollars de revenus. J’aimerais également que nous continuions à créer de nouvelles licences qui durent dans le temps. Nous ne survivrons pas si nous nous reposons sur le passé. Nous devons trouver de nouvelles voies et le courage d’innover afin de créer de nouvelles licences capables de toucher de nouveaux publics. »

On pourra y voir un discours de façade, surtout dans la mesure où Asha Sharma a viré pas mal de monde et de studios qui étaient capables de produire ces nouvelles licences. Lorsqu’elle place un Obsidian chez Bethesda, qu’elle ferme un Ninja Theory et qu’elle laisse s’échapper des studios comme Arkane ou Compulsion Games, on a du mal à croire que Sharma est très sincère ici.

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