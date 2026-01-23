Arknights: Endfield compte déjà 30 millions de téléchargements, le studio promet des améliorations et offre un cadeau

Le studio sait que le jeu doit encore être amélioré

Gryphline peut maintenant se féliciter d’avoir attiré beaucoup de monde sur Arknights: Endfield, puisqu’en à peine 24 heures, le free-to-play a été téléchargé plus de 30 millions de fois. Ce qui est colossal, même si le nombre de préinscriptions nous permettait déjà de prédire un tel succès. Pour fêter cela, tout le monde reçoit aujourd’hui 10 permis de recrutement pour invoquer de nouveaux personnages.

Mais Gryphline sait que la route est encore longue pour faire en sorte que le jeu se maintienne dans la durée, et c’est pourquoi il promet d’améliorer Arknights: Endfield en prenant en compte les premiers retours qui sont disponibles depuis hier :

« Ce projet est le premier que nous développons et éditons nous-mêmes en vue d’une sortie mondiale multiplateforme, nous reconnaissons donc pouvoir nous améliorer dans de nombreux domaines. Soyez assurés que nous prenons vos avis très au sérieux. Nous nous engageons à améliorer continuellement les fonctionnalités du jeu et à optimiser l’expérience globale, afin de proposer un contenu de qualité supérieure à tous nos joueurs. À ce jour, Arknights: Endfield a dépassé les 30 millions de téléchargements dans le monde. Cette étape est le plus grand encouragement que nous puissions recevoir, et cela renforce notre envie de redoubler d’efforts. Nous nous concentrons actuellement sur des optimisations ciblées de la version actuelle, tout en avançant à bon rythme sur le développement du futur contenu, travaillant à vos côtés pour bâtir un avenir florissant pour Talos-II. »

