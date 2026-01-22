Arknights: Endfield met en pause ses achats liés à PayPal suite à des transactions accidentelles

Depuis ce matin, il est enfin possible de voir ce qu’Arknights: Endfield a dans le ventre et s’il a les armes pour s’imposer sur un marché assez concurrentiel. L’heure devrait donc être à la fête chez Gryphline, jusqu’à ce qu’une ombre vienne s’ajouter au tableau. Et pas n’importe laquelle, puisqu’une erreur a conduit à de grosses pertes d’argent chez certaines personnes, avec des achats effectués sans leur accord.

Jaquette d'Arknights: Endfield
Arknights: Endfield
pc
ps5
ios
android

Date de sortie : 22/01/2026

