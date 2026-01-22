Arknights: Endfield met en pause ses achats liés à PayPal suite à des transactions accidentelles

Les victimes devraient être remboursées d’ici peu

La surprise a été totale chez plusieurs personnes ayant joué à Arknights: Endfield au lancement. Le free-to-play repose sur un système de gacha qui encourage vivement à la microtransaction, mais certaines d’entre elles ont été réalisées sans l’accord de quelques joueurs et joueuses. Sur le forum Reddit du jeu, on note ainsi plusieurs témoignages faisant état de paiements PayPal non autorisés, avec des sommes qui montaient parfois jusqu’à plus d’un millier d’euros. La théorie la plus crédible soulevée par la communauté est que le compte PayPal de certaines personnes s’est relié avec les comptes d’autres joueurs et joueuses.

Gryphile a donc vite pris la parole sur ce sujet épineux, en reconnaissant qu’il y avait bien un problème avec PayPal, et qu’il était, pour le moment, préférable de passer par d’autres canaux de paiement. L’entreprise s’est étendue sur cette affaire auprès d’Eurogamer en précisant que les paiements sur PayPal allaient être suspendus durant un temps, et que toutes les victimes seraient remboursées :

« Nous tenons à présenter nos sincères excuses à toutes les personnes affectées par le problème de paiement PayPal survenu peu après le lancement. Nous comprenons combien ce genre de situation peut être perturbant et inquiétant, surtout lorsqu’il s’agit d’achats et de données de paiement personnelles. Voici les informations que nous souhaitons vous communiquer : Tous les achats PayPal concernés seront intégralement remboursés. Nous avons déjà commencé à traiter les remboursements des commandes impactées. Nous ne conservons pas les informations de paiement des joueurs. Ces informations sont gérées directement par PayPal et ne sont pas enregistrées dans nos systèmes. […] Pour le moment, les paiements PayPal resteront indisponibles le temps que nous poursuivions notre enquête auprès de nos partenaires afin d’en déterminer la cause. Nous ne réactiverons pas cette option de paiement tant que nous ne serons pas certains que le problème est entièrement résolu. »

Une fausse note qui gâche un peu le lancement d’Arknights: Endfield, et qui invite donc à la prudence même si le problème est maintenant réglé. Si, malgré tout, vous découvrez le jeu aujourd’hui, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Arknights: Endfield.