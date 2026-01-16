Arknights: Endfield atteint les 35 millions de préinscriptions et prépare sereinement son lancement
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Projet de longue date (annoncé en 2022), Arknights: Endfield voit enfin le bout du tunnel avec une sortie programmée la semaine prochaine, après de longues années de développement et plusieurs phases de test. Le jeu de Gryphline était aujourd’hui au cœur d’une grande présentation riche en enseignements sur le contenu qui sera à découvrir lors du lancement, mais l’équipe derrière le projet voulait aussi nous montrer que le public était impatient de découvrir le gacha, étant donné que celui-ci compte déjà une tonne de préinscriptions.
Le public se montre déjà présent
Gryphline a réussi à faire grimper l’excitation autour de cet Arknights: Endfield puisque juste avant son lancement, le free-to-play atteint les 35 millions de préinscriptions. Il faudra évidemment voir si tout ce monde ira sur le jeu une fois qu’il sera disponible, mais c’est déjà un beau succès. Cela veut aussi dire que les cadeaux promis durant la phase de préinscriptions sont tous débloqués, à savoir :
- 30 000 crédits
- 20 archives de combat de niveau avancé
- 15 permis de recrutement basique
- L’Opératice 5 étoiles Snowshine
En marge de cette annonce, plein de vidéos du jeu ont été diffusées, avec d’abord un trailer de lancement spectaculaire qui met l’accent sur tous les personnages, puis un autre qui se concentre sur l’histoire et le lore du jeu, tandis que la dernière vidéo fait le tour de plusieurs éléments, dont le côté « usinage » du jeu. C’est d’ailleurs ce dernier qui devrait permettre à Arknights: Endfield de se démarquer du reste de ses concurrents dans le royaume du gacha, à condition que cette partie soit réussie.
Arknights: Endfield sera disponible sur PC, iOS, Android et PlayStation 5 dès le 22 janvier.
Date de sortie : 22/01/2026