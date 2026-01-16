Arknights: Endfield atteint les 35 millions de préinscriptions et prépare sereinement son lancement

Le public se montre déjà présent

Gryphline a réussi à faire grimper l’excitation autour de cet Arknights: Endfield puisque juste avant son lancement, le free-to-play atteint les 35 millions de préinscriptions. Il faudra évidemment voir si tout ce monde ira sur le jeu une fois qu’il sera disponible, mais c’est déjà un beau succès. Cela veut aussi dire que les cadeaux promis durant la phase de préinscriptions sont tous débloqués, à savoir :

30 000 crédits

20 archives de combat de niveau avancé

15 permis de recrutement basique

L’Opératice 5 étoiles Snowshine

En marge de cette annonce, plein de vidéos du jeu ont été diffusées, avec d’abord un trailer de lancement spectaculaire qui met l’accent sur tous les personnages, puis un autre qui se concentre sur l’histoire et le lore du jeu, tandis que la dernière vidéo fait le tour de plusieurs éléments, dont le côté « usinage » du jeu. C’est d’ailleurs ce dernier qui devrait permettre à Arknights: Endfield de se démarquer du reste de ses concurrents dans le royaume du gacha, à condition que cette partie soit réussie.

Arknights: Endfield sera disponible sur PC, iOS, Android et PlayStation 5 dès le 22 janvier.