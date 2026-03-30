Test Damon and Baby – Une aventure aussi fascinante que perfectible

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  • Une direction artistique cartoon excellente
  • Narration à l'écriture franchement soignée
  • Un humour qui vise toujours juste
  • L'exploration s'avère parfois gratifiante
  • Le côté amélioration et levelling, équilibré
  • Des combats de boss aux patterns diversifés
  • Les gunfights en twin stick shooter plaisants
  • Une bonne bande-son...
  • ... S'arrêtant quelquefois de manière trop abrupte
  • Une carte peu serviable et lisible
  • Trop de soucis de finition de part et d'autres
  • Un jeu pas si accessible sur sa difficulté criante
  • La limite de l'inventaire, quelle plaie
  • L'équilibrage pas assez bien calibré sur la difficulté
  • Des éléments de gameplay mal exploités
  • Un level-design trop brouillon
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Il nous a été très difficile de poser une note sur Damon and Baby. Tout simplement car le soft nous fait vivre de véritables montagnes russes dans son expérience de jeu que ce soit dans sa progression globale, comme dans ses mécaniques de jeu. Si nous apprécions dans un premier temps son histoire soignée et sa direction artistique véritablement splendide, le jeu fait ensuite place à la frustration. C’est en effet sa progression répétitive et hyper brouillone qui nous sommera parfois d’abandonner le bébé d’Ark System Works, avant de tenter de persévérer parce que le titre est quand même accrocheur dans son gameplay sur les premières heures. De plus, trop de features sont sous-exploitées et l’équilibrage est sacrément à revoir sur de nombreux points sans compter les bugs, très agaçants. En fait, Damon and Baby est fait avec amour certes, mais ce dernier dispose d’une pointe d’inexpérience, où nous sentons que c’est la vraie première production du studio hors de sa zone de confort. Comme quoi, le résultat est correct, mais développer un jeu de combat et un jeu d’action-aventure à la sauce RPG n’est pas foncièrement la même chose.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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