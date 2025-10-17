Après l’échec de The Callisto Protocol, Glen Schofield espère un Dead Space 4 et parle de son rapport à l’IA

Un discours sur l’IA qui fera réagir

VGC s’est entretenu avec le créateur à l’occasion de la Gamescom Asia, où Glen Schofield s’est livré en toute franchise. Notamment sur la question de l’IA, sujet controversé au sein de l’industrie. Même s’il a derrière lui un CV rempli de belles créations, Schofield n’est visiblement pas du tout contre l’idée d’utiliser l’IA dans les jeux, jusqu’à dire que cela serait un moyen de redresser l’industrie :

« Premièrement, formons tout le monde à l’IA. Nous savons que cette nouvelle vague arrive. Et les gens diront : « Bon, cette technologie n’est pas encore prête. » Si vous m’en parlez, c’est qu’elle l’est. Enfin, prête à être utilisée. On joue avec. On apprend. On évolue avec. N’est-ce pas ? Alors, s’il vous plaît, si tout le monde pouvait simplement former ses employés… ce n’est pas un investissement énorme, c’est le bon investissement. La formation. Maintenant, les gens commencent à s’enthousiasmer : « Je vais apprendre. » On peut vraiment se dire : « Hé, peut-être que ça fera des économies à long terme. » »

Et lorsque l’on lui souligne le fait que l’IA pose des problèmes éthiques, il répond en décrivant sa propre utilisation de cette technologie :

« Ensuite, établissez vos propres règles pour l’utiliser. Donc, si je… je ne le fais pas trop souvent. Je fais beaucoup de prompts. Mais si je combine des images pour essayer de créer quelque chose, j’utilise mes peintures et mes dessins. Et c’est ce que je fais. Et ensuite, je vais simplement créer, vous savez, de grands prompts. Donc, vous savez, utilisez vos propres règles. Si vous avez des règles comme celles-là qui vous mettent à l’aise, alors faites-le. L’autre chose, c’est utilisez-la. Laissez les avocats se débrouiller. Ça finira par être réglementé un jour. Le travail que je vais vous montrer, des milliers et des milliers et des milliers de fichiers, vous ne les trouverez plus en ligne. Vous ne trouverez pas où j’emprunte le travail d’autres personnes, où j’emprunte des photos de tentacules ou quoi que ce soit. »

Ce qui est tout de même un drôle d’argument. Il continue :

« J’entendais les inquiétudes, et j’entendais : « Tiens, les gens volent le travail des autres ! » Et je me disais, vous savez, Picasso a dit : « Les bons artistes empruntent toujours, les grands artistes volent. » Tous les artistes, tous les concept artists, font déjà du photobashing. Ils le font depuis 5 à 10 ans. Ce n’est pas votre travail, ce ne sont pas vos photos, vous utilisez le travail de quelqu’un d’autre. »

Une position qui pourra étonner de la part d’un créateur, et qui ne manquera pas de faire réagir.

Un retour de Dead Space via une revente de la licence ?

VGC a également questionné Schofield sur le récent rachat d’Electronic Arts. Dans un premier temps, il ne semble pas très optimiste à l’idée de voir le groupe être racheté par des personnes étrangères au monde du jeu vidéo :

« Vous savez, ceux qui les ont achetés… enfin, les Saoudiens, et il y en avait un autre… Qu’est-ce qu’ils connaissent aux jeux vidéo ? N’est-ce pas ? Ils les ont donc privatisés et ont dit : « On va réduire la production à quatre ou cinq jeux et on va faire ceci et cela.» C’est ce qu’ils ont dit. Mais EA a toujours été conservateur. Je veux dire, pour les convaincre de faire Dead Space… J’adore EA, j’adore ce qu’ils étaient. Ils ont déjà eu leur heure de gloire. Malheureusement, je pense qu’EA et Activision ont tous deux déjà eu leur heure de gloire. »

Cependant, dans l’interview accordée par IGN, le discours n’est pas tout à fait le même. Il pense qu’il a ici une opportunité à saisir, et qu’il est « déjà en train de passer des appels ». Mais simplement parce qu’il pense que la série pourrait être revendue à quelqu’un d’autre :

« Je suis plus optimiste depuis la vente d’EA, car quelqu’un de nouveau pourrait acheter la licence Dead Space. »

Un rachat qui pourrait être motivé par l’envie de produire des adaptations autour de la licence, en plus de nouveaux jeux. Mais rien ne dit qu’EA est prêt à la revendre, et ce même si l’éditeur a remis la licence au placard après l’échec du remake du premier épisode.