Après des jeux LEGO, un ancien de TT Games fonde son studio pour développer un jeu Peter Pan avec de la coop

Des vétérans de TT Games s’attaquent à une sacrée licence

L’intéressé a dévoilé son projet Peter Pan chez GamesIndustry.biz au cours d’une interview dans laquelle il déclare avoir réuni plusieurs anciens collègues de TT Games à ses côtés, dont Andrew Holt (game designer), Nicola Daly (directeur artistique) et Chris Stanforth (responsable des technologies).

En tout, ce sont 18 employés à plein temps qui travaillent dans cette équipe. Fondé à l’aide d’un investissement personnel et d’un soutien de la part de l’homme d’affaires Grahame Chilton, qui a aussi participé au financement du jeu LEGO Star Wars de 2005 chez TT Games, Second Star Games va donc travailler sur un jeu Peter Pan qui se déroulera dans le Pays imaginaire, et dont on découvre quelques concept-arts aujourd’hui.

Un jeu qui vise un public familial

Les détails sur ce jeu en lui-même sont assez minces pour le moment, mais on sait déjà que le studio a envie d’y intégrer de la coopération pour rendre l’expérience familiale et conviviale, inspirée par ce que TT Games a pu faire avec les jeux LEGO :

« L’introduction de la coopération dans le premier jeu LEGO Star Wars a fait toute la différence. Ce fut une véritable révolution ; les joueurs ont pu jouer ensemble de manière vraiment coopérative. Nous allons poursuivre sur cette lancée. »

Pour le moment, peu de détails sont encore fixés, le studio n’ayant pas encore statué sur le fait d’auto-éditer son jeu ou de trouver un partenaire pour cela. Tom Stone indique que l’avenir du studio — si ce premier jeu fonctionne — sera de développer des jeux basés sur des licences populaires. Sans doute parce qu’il sait que lancer une nouvelle licence dans un marché à destination des plus jeunes n’est pas facile, surtout quand ce public a majoritairement les yeux rivés sur Fortnite ou Roblox :

« Nous voulons créer quelque chose de vraiment spécial. Nous sommes conscients que nous nous lançons désormais sur un marché totalement différent. En 2005, il n’y avait pas de Roblox, pas de Minecraft, pas de Rocket League, pas de Fortnite. Nous savons que la tranche d’âge que nous ciblons – les 5 à 13 ans – est passionnée par l’un de ces jeux. Évidemment, ce sera un défi de les faire lever les yeux, tourner la tête et dire : « Il y a un jeu auquel j’adorerais jouer », tant ils sont passionnés par ces autres jeux. »

Pas encore de période de sortie ni de consoles annoncées pour ce jeu Peter Pan.