LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir montre les coulisses de son développement en vidéo

Dans cette vidéo de huit minutes présentée, entre autres, par James Gunn, coprésident des DC Studios, Jim Lee, dessinateur et coéditeur et Jonathan Smith, responsable du développement chez TT Games, on y apprend notamment comment s’y est pris le studio pour retranscrire le riche univers de la licence vieille de plusieurs décennies afin de tout recentrer dans un seul et même jeu.

La chauve-souris se dévoile

En s’imprégnant de toutes les archives de pop-culture et bande dessinées mises à disposition par DC, TT Games s’attèle méticuleusement à créer un univers cohérent avec un très haut niveau de détails, bien plus que sur leurs précédents jeux. Cela se ressentira particulièrement manette en mains avec une ville construite de manière à ce que l’on s’y déplace aussi facilement que le ferait Batman, ou encore grâce à la Batmobile, bien présente et permettant de visiter toute la ville et ses lieux cachés.

Pour rappel, LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir prendra la forme d’un jeu d’action-aventure retraçant l’évolution de Bruce Wayne, depuis sa jeunesse ou ses entraînements avec la Ligue des Ombres jusqu’à son alliance avec des partenaires comme Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman et Talia al Ghul. L’occasion de découvrir la ville de Gotham en monde ouvert, avec ses crimes, ses énigmes et ses ennemis colorés. Rappelons qu’un mode coopératif local à deux joueurs sera présent pour profiter de l’aventure à plusieurs. Le jeu est prévu pour 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel pour créer votre compte Warner Bros Games et bénéficier d’un costume « Âge d’or » au lancement du jeu.