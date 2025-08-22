Maintenant que Hollow Knight Silksong a une date de sortie, plusieurs jeux indépendants sont repoussés

Hors de question d’aller à la confrontation

Il ne fait pas bon de se mesurer à un jeu attendu depuis des années. Hollow Knight Silksong est désormais prévu pour le 4 septembre, et tous les jeux indépendants qui devaient sortir durant cette période ont des chances d’être repoussés. Rien qu’aujourd’hui, ce sont trois reports qui ont été annoncés.

CloverPit, un roguelike avec une machine à sou, a beau avoir un concept original, il n’était pas question pour son studio Panik Arcade d’être en compétition directe avec le jeu de Team Cherry. Initialement prévu pour le 3 septembre, le titre est désormais repoussé au 26 septembre, spécifiquement à cause de Hollow Knight Silksong :

« La date de sortie de Silksong a été annoncée hier, et ce n’est qu’un jour après CloverPit, notre date de sortie initiale. Silksong est le jeu le plus attendu et le plus wishlisté sur Steam. Nous pensons que les joueurs l’adoreront et y joueront dès son lancement (nous y compris), mais cela signifie aussi qu’il éclipsera tous les jeux dont la sortie est prévue à cette date. Si nous maintenons notre date initiale, nous prendrons donc un risque important pour CloverPit. Nous avons mis tout notre cœur dans ce petit jeu, alors bien sûr, nous voulons lui donner le meilleur de nous-mêmes. »

Autre jeu à suivre ce chemin, Aeterna Lucis, qui était prévu pour septembre, mais qui est dorénavant décalé à 2026. Un retard plus important qui est certes motivé par Silksong, mais aussi par le manque de dev kits pour la Switch 2, qui faciliterait le portage du jeu sur la console de Nintendo. La sortie de Silksong était sans doute la goutte de trop pour le studio Aeternum Games.

Frogteam Games veut aussi éviter de se mesurer à Hornet. Stomp and the Sword of Miracles devait initialement sortir le 29 août prochain, mais la compétition sera trop difficile à gérer et le jeu est reporté à une date indéterminée :

« Promouvoir un jeu indépendant est déjà très difficile. Il faut absolument attirer l’attention parmi une multitude d’autres jeux exceptionnels. Dans le cas de Silksong, cependant, je me sens comme un petit poisson essayant d’éviter de me faire dévorer par une baleine bleue. Les petits développeurs comme moi comptent sur le bouche-à-oreille et les streamers pour gagner en visibilité, et Silksong va les occuper pendant un bon moment ! »

Même son de cloche chez Talegames, dont la version 1.0 de Faeland était prévue pour le 9 septembre, jusqu’à l’annonce de Team Cherry. Des décisions prudentes et intelligentes qui permettront peut-être à ces jeux de ne pas être totalement eclipsés s’ils parviennent à sortir dans une période plus calme.