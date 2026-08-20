Après Black Myth Wukong, l’impressionnant Black Myth: Zhong Kui se dévoile avec 15 minutes de gameplay

Une note d’intention très propre

Cette longue présentation de Black Myth: Zhong Kui que Game Science nous offre n’est peut-être pas réellement représentative du produit final (le ratio de l’image ne sera pas en 21:9 comme ici), mais cela ne nous empêche pas d’en tirer quelques informations. On y voit le nouveau protagoniste qui est aussi très à l’aise avec les arts martiaux, avec des animations qui n’ont rien à envier à celles d’un Phantom Blade Zero.

Le gameplay se montre particulièrement impressionnant bien que classique, sans doute la faute à des ennemis un peu trop standard pour le moment. On retiendra quelques mécaniques plutôt intéressantes lorsque le personnage lance une « bombe » de feu qui enflamme les arbres aux alentours, avant qu’il n’aspire les flammes pour en imprégner son épée.

Plus tard, lorsqu’un boss s’invite dans la danse, on remarque l’une des caractéristiques principales de cet épisode avec une sorte d’esprit qui vient nous aider en plein combat. Un esprit avec lequel on peut ne faire qu’un (du moins pendant quelques secondes), vous plaçant ainsi aux manettes d’un personnage bien, bien, bien plus puissant et imposant.

Cette présentation se termine par une bande-annonce un peu plus large pour nous donner une idée de l’échelle de cet épisode, qui semble avoir un scénario un peu plus prononcé que Black Myth Wukong, avec plus de personnages qui vont interagir avec notre héros.

Toujours pas de date ni de plateformes précisées pour ce Black Myth: Zhong Kui.