Après Black Myth: Wukong, Game Science annonce déjà Black Myth: Zhong Kui

Le roi singe laisse sa place au chasseur

Black Myth : Zhong Kui est donc le deuxième volet de la série d’action-RPG solo du studio chinois. Bien que le projet s’annonce peu de temps après leur premier jeu, il n’en est encore qu’à un stade peu avancé, en témoigne un unique teaser cinématique présenté. Aucune date de sortie ni plateformes précises sont confirmées pour le moment.

Game Science explique, dans une FAQ disponible sur le site officiel, que le 20 août est leur tradition annuelle de faire le point avec les joueurs, ce qui explique le timing de l’annonce. Le projet est pour l’instant décrit comme « un dossier presque vide », rendant impossible toute diffusion de gameplay.

En outre, le studio souhaite diversifier ses expériences en s’éloignant de Sun Wukong, pour explorer de nouvelles idées narratives et concepts de gameplay. Zhong Kui apparaît comme un choix naturel, porteur d’opportunités de renouvellement créatif, tout en assurant une continuité spirituelle aux fans.

Black Myth : Wukong, sorti en 2024, a été un succès critique et commercial majeur, porté par une réalisation technique largement saluée par les joueurs et une narration riche inspirée du Voyage en Occident.

La décision de partir sur un titre comme Zhong Kui montre une volonté d’élargir leurs horizons tout en forgeant une empreinte forte avec la naissance d’une saga « Black Myth » (qui devrait logiquement aller au-delà de Zhong Kui) et en gardant un lien avec le folklore chinois.

Il faudra donc attendre un bon moment pour avoir des nouvelles. En tout cas, on peut déjà valider la date du 20 août 2026.