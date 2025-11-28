Après avoir été sauvé, Hytale sera bientôt disponible en accès anticipé dès le tout début de l’année

Déjà prêt à se lancer dans le grand bain

Après le rachat, on ne s’attendait pas à revoir Hytale aussi rapidement étant donné que le jeu venait tout juste d’être rebranché. Mais l’équipe derrière le jeu a une bonne nouvelle à nous annoncer aujourd’hui en indiquant que l’accès anticipé de Hytale débutera dès le 13 janvier prochain.

Elle explique par la même occasion que cet accès anticipé sera basé sur une ancienne build datant de quatre ans, qui revient sur l’ancien moteur et qui est plus proche de la vision originelle de Hytale :

« Nous avons relancé le projet et nous reprenons une ancienne version du jeu, abandonnée depuis quatre ans. Nous nous engageons personnellement à financer le projet pour de nombreuses années. Nous avons abandonné le nouveau moteur, qui devait être utilisé pour une sortie multiplateforme, et nous nous concentrons désormais sur la renaissance de la version originale du jeu. […] Hytale et Hypixel Studios sont de nouveau indépendants et nous renouons avec la vision originale de la bande-annonce de 2018. Étant donné que nous sommes revenus à une version de jeu plus ancienne, désormais destinée aux prototypes, certains aspects du jeu peuvent paraître moins aboutis, mais la dynamique est forte et nous travaillons d’arrache-pied pour en faire le jeu dont nous rêvions tous. »

Qui dit accès anticipé dit donc jeu dans un état pas forcément stable, ni complet, mais les outils de création sont apparemment prêts, et les moddeurs pourront s’en donner à cœur joie. Le titre sera disponible à la précommande dès le 13 décembre 2025, et si cela ne vous avancera à rien d’acheter Hytale dès maintenant, cela aidera le studio à assurer un lancement sans trop de pertes.