Hytale est de retour, le studio à l’origine du projet rachète les droits du jeu auprès de Riot Games

Une grande équipe a déjà été réunie

C’est une bonne nouvelle, presque inespérée, que le co-fondateur de Hypixel Studios a partagé sur ses réseaux sociaux. Hytale n’est pas mort, puisque le studio renait de ses cendres en ayant réussi à racheter les droits de la licence auprès de Riot Games pour en devenir le nouveau propriétaire. Et Simon Collins-Laflamme n’est pas tout seul dans cette nouvelle aventure. Plus de 30 personnes ayant bien connu le développement du jeu sont de retour ici, de quoi bâtir une équipe solide pour poursuivre la production de ce projet :

« Ces dernières semaines, nous avons réembauché plus de 30 développeurs qui connaissent parfaitement le jeu, et d’autres recrues sont attendues prochainement. Ensemble, nous renouons avec la vision originale d’Hytale. Nous sommes totalement indépendants et nous nous engageons personnellement à financer Hytale pour les 10 prochaines années. Des transactions comme celle-ci sont rares dans l’industrie du jeu vidéo. Merci à tous d’avoir entretenu l’espoir. Hytale est sauvé. »

On fera toujours attention avec cette fameuse promesse de voir un jeu être soutenu durant une décennie, mais on pourra au moins s’estimer heureux de voir le studio se remettre sur pied et avoir les pleins pouvoirs sur son jeu. De son côté, Riot Games souhaite bonne chance au studio, en indiquant avoir reçu plusieurs offres avant d’accepter celle du co-fondateur. Noxy, qui a aussi participé à la naissance du projet, ne sera cette fois pas de la partie, mais il envoie toutes ses bonnes ondes à cette équipe pour donner vie à Hytale.

Il faudra encore du temps pour voir Hytale être jouable dans de bonnes conditions. Les multiples retards du jeu ont montré de nombreux soucis techniques rencontrés par le studio, et cette pause a forcément compliqué les choses. Au moins, l’avenir est un peu plus radieux pour ce projet.