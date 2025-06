Après avoir adapté Castlevania et Devil May Cry, Adi Shankar obtient les droits de Duke Nukem

Bientôt une série Netflix ?

Adi Shankar n’est déjà pas réputé pour être l’un des plus fins du milieu en cultivant son image de sale gosse, et ce n’est pas avec sa nouvelle acquisition que le bonhomme va amoindrir ce trait de caractère. Il dit avoir acheté les droits concernant le personnage de Duke Nukem auprès de Gearbox (pas ceux du côté des jeux vidéo), et s’il ne dit pas encore ce qu’il va en faire, il a une certaine vision de là où la licence doit aller. Ou plutôt là où elle ne doit pas être :

« C’est un doigt d’honneur pour tout le monde. Quand Duke Nukem a explosé, des tas de gens se sont mobilisés pour en faire une marque, alors que ce n’est qu’un doigt d’honneur. Duke Nukem ne peut pas être pensé par une entreprise, car dès qu’une entreprise s’attaque Duke Nukem, ce n’est plus Duke Nukem. Je n’ai pas l’intention de me laisser dicter ma conduite sur ce coup-là. »

Reste à voir si cet aspect « anti-corpo » va vraiment perdurer puisque Shankar a l’habitude de travailler avec Netflix. Et on peut difficilement plus faire « mega-entreprise » que le service de streaming.

Une saison 2 très différente pour Devil May Cry

Dans cette même interview, il a aussi évoqué la saison 2 de Devil May Cry, qui changera de ton par rapport à la première et qui vise haut, très haut, peut-être trop haut :

« Mon objectif a toujours été de développer et d’étendre l’univers de Devil May Cry. La saison 1 devait être la porte d’entrée, mais la narration de la saison 2 va radicalement changer. La saison 2 sera différente, stylistiquement et sur son ton. Vergil est un personnage important. C’est en quelque sorte une nouvelle série. J’ai des objectifs. Je veux viser Arcane, la surpasser en audience… Arcane, c’est le Joker qui met le feu aux poudres, et c’est génial. Avec la saison 2 de Devil May Cry, je veux surpasser ça. Arriver à un combat de tanks avec un ballon d’eau et détruire le tank. Parce que c’est cool. »

Bon courage à lui tant il paraît impossible que cette saison 2 n’effleure que la moitié des audiences d’Arcane, mais Shankar est quelqu’un ambitieux. Rendez-vous d’ici quelques mois pour cette nouvelle fournée d’épisodes en compagnie de Dante.