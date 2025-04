La série Devil May Cry de Netflix est renouvelée pour une saison 2

Pendant que l’on attend encore et toujours un Devil May Cry 6 qui devrait être évident après le succès du cinquième épisode, Capcom a décidé de prêter sa licence à Netflix le temps d’une adaptation. Celle-ci est disponible depuis peu et fait beaucoup débat entre les puritains qui regrettent de voir que tout n’est pas forcément bien adapté, et celles et ceux qui sont moins attachés à l’univers de base et qui apprécient la série pour ce qu’elle est. Malgré cette division, les chiffres semblent être bons puisqu’une deuxième saison a vite été commandée.