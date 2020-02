Aperçu Nanotale – Sauver la forêt ancestrale qui se meurt

Nanotale est la nouvelle création de Fishing Cactus, le studio indépendant belge déjà remarqué pour ses projets originaux comme Shift Quantum et Epistory. Avec Nanotale, l’équipe s’aventure sur un terrain inédit (dans la lignée d’Epistory) en suivant les pas d’une jeune archiviste, Rosaline, avide de connaissances.

Nanotale : Un conte à la morale grandiose

L’aventure nous conduit au cœur d’une forêt ancestrale peuplée d’espèces et de végétations colorées et saisissantes. Ce monde fabuleux, regorgeant de secrets et de mystères, semble toutefois à l’agonie. De sombres forces érodent jour après jour la magie de l’Arbre de Vie laissant transparaître une fin désastreuse pour tout l’écosystème. Rosaline, en glanant de précieuses informations sur les roches et les plantes des envions, pourrait être à même se saisir ce qui se trame en ces lieux pourtant si majestueux et apaisants. Le destin de cette jeune aventurière pourrait être de mettre à jour ce mal profond qui tourmente la forêt.

Pour y parvenir, elle devra d’abord, telle une naturaliste curieuse et opiniâtre, récolter et répertorier toutes les informations qu’elle pourra sur tout ce qui vit alentour. Son carnet de voyage lui permettra de rapporter scrupuleusement tous les détails et spécificités découverts au gré de ses pérégrinations et c’est en recoupant ces ressources de terrain que le mystère de nombreuses espèces s’éclaircira.

Rosaline découvrira également de nombreux sorts magiques qui lui permettront de survivre en ces lieux parfois sinistres. Mais ce don magique qu’elle recevra, elle devra l’utiliser avec parcimonie et prudence, pour ne pas heurter le peuple ancestral de la forêt dont la reine détient de fabuleux pouvoirs.

Cette quête à la fois poétique et truffée de belles références – comme par exemple ce renard fantomatique que peut dompter Rosaline qui n’est pas sans rappeler le loup de Princesse Mononoké – a la particularité de mobiliser des mécanismes de jeu tout à fait novateurs. Ainsi, au gré de ses déplacements, Rosaline découvrira des espèces de plantes qu’elle pourra apprendre à mieux connaître lorsque le joueur aura à taper avec son clavier le mot en surbrillance au-dessus du végétal en question.

Chaque rencontre avec cette espèce donnera lieu à un nouveau mot qui, au bout de plusieurs indices récoltés, permettront à notre héroïne de découvrir l’histoire et la singularité de l’élément étudié. Cette connaissance constitue toute la richesse de la forêt. Qui la détient peut la comprendre. Qui la comprend, pourrait la sauver.

Combattre avec les mots

Cet ouvrage d’archiviste ne se limite pas toutefois à la collecte d’informations. En maniant avec brio certains éléments comme l’eau et le feu, Rosaline pourra parfois créer la végétation lui permettant de se dissimuler ou mieux encore l’étincelle magique lui permettant de libérer un passage obstrué. Enfin, ce mécanisme pourra également aider la jeune aventurière à se défendre face aux nombreuses menaces qui peuplent la forêt. Le joueur sera alors amené à enchaîner rapidement l’écriture des mots situés au-dessus de ces adversaires pour faire décroître leurs points de vie. Certaines créature, dotées de singularités dangereuses, imposeront au joueur de taper une série de 3 ou 4 mots à la suite afin d’éviter, par exemple, l’embrasement de la zone environnante.

On le voit, Nanotale, par ses mécaniques, fait le choix de l’originalité et de l’audace. Après quelques instants d’adaptation, cette manière de jouer est vite maîtrisée, permettant au joueur de profiter pleinement du cadre coloré et très apaisant qui accompagne une direction artistique particulièrement bien conçue. La bande-son, parfois digne d’un Joe Hisaishi, nous plonge encore un plus dans l’immersion contemplative de ce conte qui mobilise des rouages narratifs fort plaisants. Si quelques défauts mineurs se rencontrent toutefois ça et là, force est de constater que l’équipe de développement est pleinement à l’écoute de la communauté et travaille sans relâche à peaufiner ce titre intriguant.

Le titre, encore dans sa phase d’accès anticipé depuis plusieurs semaines, devrait très bientôt éclore définitivement de son cocon pour nous offrir une histoire pleinement parachevée, riche du soin accordé aux textures, à la variété des lieux ainsi qu’à l’intensité narrative qui accompagne la courageuse Rosaline.