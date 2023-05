Aperçu Harmony: The Fall of Reverie – Une mise en bouche convaincante pour le jeu narratif de DON’T NOD

Annoncé lors d’un Nintendo Direct diffusé en février dernier, Harmony: The Fall of Reverie arrivera d’ici quelques semaines sur PC et consoles. Suscitant une certaine attente de la part des fans des productions DON’T NOD (Remember Me, Life is Strange, Tell Me Why…), ce jeu d’aventure narratif a déjà réussi à marquer les esprits grâce à sa très jolie direction artistique. Un mois avant son lancement, la société française nous a donné l’opportunité d’approcher sa future production pendant plusieurs heures afin de nous faire une petite idée de ce qu’elle nous réserve. Voici nos premières impressions.

Conditions d’aperçu : Aperçu réalisé avec une manette Xbox One sur un PC équipé d’un processeur Intel Core i5-9400F (2,9 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 2060, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM et d’un écran 1080p. La version en cours de développement du titre a tourné dans une configuration graphique par défaut pendant environ 5 heures, temps nécessaire pour lancer deux parties couvrant les deux premiers actes de l’histoire. Afin d’avoir un léger aperçu de la rejouabilité potentielle du jeu à ce stade, nous nous sommes assurés d’effectuer un maximum de choix différents entre elles. Cet article garantit autant que possible l’absence de spoilers.

Un récit intrigant à la frontière entre deux univers attrayants

Prenant place dans un futur proche, sur l’île fictive méditerranéenne d’Atina qui a connu un véritable bond technologique grâce à la mégacorporation MonoKonzern, Harmony: The Fall of Reverie nous invite à suivre l’histoire de Polly. Revenant pour la première fois depuis plusieurs années dans son quartier natal d’Alma dans le but d’essayer de retrouver sa mère, Ursula, qui a mystérieusement disparu, la jeune femme va rapidement entrer en possession d’un pendentif aux étranges pouvoirs.

En plus de lui donner la capacité de voyager entre Fatal, le monde réel, et Rêverie, un royaume immatériel où les idées et les concepts de l’humanité prennent vie par le biais d’Aspirations (Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité), il lui procure un don de clairvoyance lui permettant notamment d’influer sur l’avenir. Devenant ainsi l’Oracle appelé « Harmonie », elle a désormais la responsabilité de rétablir l’équilibre fragile entre ces deux mondes tout en menant son enquête au sujet de sa mère.

A l’image de ses précédentes productions, DON’T NOD nous gratifie ici d’une entrée en matière convaincante sur le plan narratif. Même s’il convient de rester prudent en attendant d’avoir le jeu complet entre les mains, il ne nous a pas fallu longtemps pour nous laisser happer naturellement et avec grand plaisir par les premiers chapitres de l’aventure.

Polly est une protagoniste attachante et dotée d’une identité propre au même titre que les autres personnages qu’elle a la chance (ou malchance ?) de côtoyer, qu’ils soient humains ou Aspirations. Les dialogues sont bien écrits et savent se montrer percutants et/ou émouvants quand c’est nécessaire, avec le soutien ou non d’un doublage original sonnant toujours juste. Les cinématiques, qui semblent tout droit tirées d’un film d’animation, sont de très bonne qualité. La mise en scène est simple mais efficace. Et la bande-son composée par Lena Raine (Minecraft, Celeste, Chicory: A Colorful Tale…) est agréable pour les oreilles.

Mais ce qui est le plus frappant, c’est l’incroyable facilité du jeu à réussir à nous immerger dans son univers dès l’instant où nous quittons le menu principal pour commencer ou continuer une partie. Les points mentionnés précédemment y sont évidemment pour beaucoup mais ce ne sont pas les seules qualités de la production.

En voyant progressivement notre codex se remplir, nous remarquons que les développeurs ont également fourni de gros efforts pour nous proposer un lore aussi riche que possible. Quant à la direction artistique, elle est particulièrement soignée et surtout colorée. Cela a beau dénoter énormément de ce que nous avons l’habitude de voir dans le genre dystopique, l’ensemble fonctionne parfaitement et nous avons hâte de voir si nous ressentirons la même chose dans quelques semaines.

Un gameplay au service d’une rejouabilité à fort potentiel ?

Intégrant des mécaniques de jeu intuitives malgré les apparences, la faute à un tutoriel qui a peut-être tendance à vouloir trop complexifier les choses au début d’une run, Harmony: The Fall of Reverie essaye de se démarquer très légèrement de la concurrence en matière de gameplay en exploitant au mieux le fameux don de clairvoyance de Polly/Harmonie qui lui donne le pouvoir d’influer sur le cours du destin.

Tout au long d’une partie, il faudra donc prendre des décisions, parfois difficiles, qui auront des conséquences. Rien de surprenant pour le genre jusque-là. Toutefois, il est important de comprendre ici que tous les choix effectués se feront directement depuis la Mantique, une sorte d’arborescence aux ramifications plus ou moins élaborées regroupant tous les fragments scénaristiques possibles de chaque chapitre.

Outre le fait que privilégier un nœud narratif spécifique sera susceptible de modifier le contenu d’une scène, le déroulement de l’histoire, la relation entre les différents personnages, ou encore nous barrer l’accès à un ou plusieurs futurs autrefois envisageables, certains nœuds nécessiteront de remplir des conditions précises pour être débloqués.

D’autres lèveront également le voile avec parcimonie sur une hypothétique séquence de l’avenir que nous souhaiterons déclencher ou pas en fonction du récit que nous cherchons à façonner. Une manière de nous inciter à l’extrapolation, ce qui peut être considérée à la fois comme une aide mais aussi un moyen de nous induire en erreur si nous laissons trop divaguer notre imagination.

Autre subtilité intéressante, la protagoniste amassera des cristaux d’égrégore liés aux diverses Aspirations sur sa route. Concrètement, cela signifie que, en fonction des décisions prises pendant l’aventure, nous aurons l’opportunité d’étendre de façon plus ou moins importante leur influence sur Rêverie et le monde réel, ce qui, nous le supposons, aura de grosses conséquences sur les deux univers ainsi que la fin de notre périple.

N’ayant eu accès qu’aux deux premiers actes du récit pour le moment, nous pouvons seulement nous contenter de dire que le gameplay paraît bien huilé et que, sauf catastrophe, la majorité des voyants semblent au vert pour nous proposer une expérience dotée d’une solide rejouabilité au lancement. Reste maintenant à savoir si toutes ces belles promesses seront effectivement tenues ou pas.