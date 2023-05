Harmony: The Fall of Reverie sortira le 8 juin sur PC et Switch et le 22 juin sur PS5 et Xbox Series

Une démo disponible jusqu’au 21 mai sur Steam

En plus de partager cette information, le studio français a indiqué qu’une démo du jeu était disponible dès maintenant et jusqu’au 21 mai sur Steam. Couvrant le premier acte de l’histoire, elle donnera la possibilité au public d’avoir un petit aperçu de ce que leur réserve l’expérience mettant en scène Polly, une jeune femme dotée d’un don de clairvoyance qui va devoir rétablir l’équilibre entre son monde et celui de Rêverie, un royaume immatériel où les idées et les concepts de l’humanité prennent vie par le biais d’Aspirations (Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité).

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir Harmony: The Fall of Reverie sur PC et consoles. Si vous souhaitez en apprendre davantage, n’hésitez pas à consulter également notre preview du titre.