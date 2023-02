Accueil » Actualités » Harmony: The Fall of Reverie est le nouveau jeu de DON’T NOD, prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Switch

Après avoir été popularisé grâce à la série Life is Strange, DON’T NOD a bien grossi jusqu’à devenir totalement indépendant, libre de pouvoir éditer ses propres jeux. Une émancipation qui, on l’imagine, a dû faire beaucoup de bien aux équipes, qui peuvent se montrer plus créatives que jamais, et Harmony: The Fall of Reverie est un exemple de cela. Le jeu était présent hier soir lors du Nintendo Direct pour sa toute première apparition, avec une vidéo qui donne envie d’en savoir un peu plus sur cette expérience narrative.

Un jeu narratif entre deux mondes

C’est d’abord la sublime direction artistique de Harmony: The Fall of Reverie qui frappe les esprits, même si le jeu promet aussi d’apporter des fonctionnalités qui bouleverseront un peu le schéma classique des aventures narratives, étant donné que l’on incarne une jeune femme nommée Polly capable de voir l’avenir. Elle est liée à un autre monde nommé Rêverie, dominé par des manifestations physiques de concepts comme Vérité, Gloire, Chaos et d’autres. Ici, elle devient Harmonie, et doit faire en sorte de sauver Rêverie tout en préservant son propre monde.

Même si le titre était présent hier au Nintendo Direct, n’allez pas croire qu’il ne sortira que sur Switch. Harmony: The Fall of Reverie est aussi prévu pour sortir durant le mois de juin sur PC, PS5 et Xbox One.