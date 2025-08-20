Aperçu Grounded 2 – Les ados reprennent du service dans la suite musclée du jeu de survie

Conditions d’aperçu : Nous avons joué à Grounded 2 durant environ 18 h via l’accès anticipé sur Steam, le tout à la manette et au combo clavier/souris, en qualité Extra. Nous avons joué quasi-exclusivement au mode solo durant cette phase de test, sur une version fournie à l’avance par l’éditeur, puis en attendant les premiers patchs venant corriger bon nombre d’écueils initiaux. A noter que nous avons rejoué quelques heures au premier opus pour nous remettre dans le bain et constater les évolutions, mais que très peu au mode Créatif de cette suite.

Docteur, j’ai (encore) rétréci les gosses

À la fin de Grounded premier du nom, on le rappelle lui aussi sorti d’abord en accès anticipé en 2020 puis en version 1.0 deux ans plus tard, nos quatre héros adolescents étaient parvenus à retrouver leur forme humaine avec pertes et fracas. Retrouvés miniaturisés dans l’arrière-cour du Dr Wendell Tully suite à une série d’expériences secrètes opérées par la société Ominent, Pete, Max, Willow et Hoops ont dû s’entraider pour trouver une manière de revenir à la maison grâce au SPAC.R, une machine capable de miniaturiser objets et personnes.

Plusieurs années se sont écoulées depuis le retour à la normale. Lors d’une cérémonie de commémoration de la miniaturisation des quatre adolescents au sein du Brookhollow Park retransmise à la télévision, une mystérieuse explosion provoque la cacophonie. Suite à cela, les journaux annoncent la disparition des mêmes adolescents, et que le Dr. Tully aurait arraché la tête de son robot assistant, BURG.L, qui accompagnait les ados dans le premier jeu.

Après avoir choisi vos paramètres de jeu (y compris la difficulté) ainsi que l’adolescent que vous souhaiterez incarner, vous voilà parachuté au sein du parc possédant plusieurs zones. Le jeu étant encore en phase d’accès anticipé, certaines zones ne sont tout simplement pas encore exploitables. Obsidian Entertainment a par ailleurs déjà confirmé que la zone de jeu déjà arpentable couvrait la même surface que l’arrière-cour au global du premier jeu. De quoi donner de l’espoir pour l’obtention d’un immense terrain de jeu (annoncé comme trois fois plus grand que l’original) lors de la sortie définitive encore non datée, avec à date, déjà 9 zones à explorer avec leurs biomes respectifs.

Une ambition non masquée par les équipes qui voudraient par-dessus tout parvenir à ramener autant de monde que dans le précédent, voire plus dans ce nouvel opus, le premier ayant atteint les 25 millions de joueurs et joueuses. Et le jeu semble partir sur une très bonne dynamique, puisque après avoir frôlé les 50 000 joueurs et joueuses en simultané sur Steam seulement quelques instants après son lancement (soit bien plus que le premier opus au lancement), la courbe s’est stabilisée ces derniers jours autour des 15 000 adeptes.

Marcus Morgan, producteur exécutif chez Obsidian Entertainment, a d’ailleurs récemment révélé dans un podcast dédié au jeu, que Grounded 2 a comptabilisé plus de 3 millions de joueurs et joueuses durant ses deux premières semaines d’exploitation. De quoi encourager les équipes d’Obsidian Entertainment et d’Eidos Montréal à redoubler d’efforts pour la suite afin de publier du nouveau contenu de manière rapprochée.

Les deux studios ont d’ailleurs partagé main dans la main une road-map des plus ambitieuses pour l’année à venir avec plus d’une quarantaine de nouveautés et améliorations attendues sur quatre mises à jour majeures saisonnières, allant de l’ajout de nouvelles zones, de nouvelles montures, de nouveaux ennemis, de nouvelles capacités pour notre Omni-outil (nous y revenons plus bas) ou encore de nouvelles armes et armures en plus d’une compatibilité officielle avec les consoles portables type Steam Deck et ROG Ally. Les studios semblent prêts à donner à Grounded 2 le suivi qu’il mérite, tout en assurant sa singularité. Mais justement, comment proposer une expérience suffisamment différente pour que la transition s’opère sans faille ?

Un héritage à conserver

Coté scénario, bien que l’ensemble soit encore assez opaque pour y voir clairement les ambitions d’Obsidiant Entertainment en la matière, les adolescents auront pour objectif premier de comprendre pourquoi ils ont été miniaturisés à nouveau tout en tentant de retrouver la tête de BURG.L en échappant aux attaques ciblées d’une mystérieuse présence qui ne veut pas les lâcher. Pour les « aider », les adolescents seront guidés par une certaine Sloane Beaumont, porte-parole d’Ominent, qui interviendra à de nombreuses reprises pour faire avancer l’intrigue. Une première phase qui vous demandera au moins 15 à 20 h de jeu pour en voir le bout, ce qui est bien plus que ce que nous demandait le premier Grounded à son lancement.

L’arrivée dans le Brookhollow Park constitue en réalité un immense tutoriel, parfait pour se remettre dans le bain si vous n’avez pas joué à Grounded depuis un moment, ou tout simplement pour accueillir de nouveaux joueurs et nouvelles joueuses. Grâce à une série de quêtes courtes, vous allez rapidement apprendre ou réapprendre les rudiments de la gestion et de la survie dans le monde miniaturisé de Grounded. Apprendre à fabriquer des éléments de base, vos premières armes et vos premières pièces d’armure, tandis que vous avancerez à petits pas dans le monde très hostile qui vous attend. Au bout de quelques heures, vous saurez agencer vos journées pour trouver de quoi vous armer pour un nouveau jour, à commencer par faciliter votre exploration et survivre plus longtemps.

Car qui dit Grounded dit jeu de survie, et la survie revient au cœur de l’expérience une fois de plus. À vous la cueillette de champignons et autres gouttes de rosée (sans vous aventurer dans des flaques nauséabondes) pour commencer, puis il va falloir trouver de nouvelles façons d’automatiser ou de simplifier votre expérience : fabrication d’une gourde par exemple, création de plusieurs armes ou torches, de bâtons lumineux, d’éléments décoratifs pour vos abris, ainsi que de multiples kits de soin à base de bandages par exemple, car vos premières visites pourraient être très dangereuses pour votre personnage.

Si l’on veut être tout à fait honnête, bien que ces toutes premières heures soient assez guidées par le jeu — si vous activez les aides en jeu bien évidemment — il vaut avouer que la multitude de systèmes s’implémentant les uns dans les autres ont tendance à perdre quelque peu les non-initiés ou jeunes arrivants, avec beaucoup de temps consacré à la compréhension et l’utilisation de tous les menus et options disponibles. Pour les autres, pas de problème puisque presque tous les systèmes de Grounded font leur retour avec très peu de changements, faisant de l’accès anticipé de Grounded 2 l’un des plus complets que l’on ait pu voir à ce jour, avec une volonté forte : celle de fournir de nouvelles mécaniques attendues ou améliorer les plus en retrait.

Une tonne d’améliorations

Nous l’avons dit, le prologue de Grounded 2 offre une mise en jambes efficace, permettant de poser les jalons de la suite du jeu de survie, notamment en ce qui concerne l’un des ajouts principaux : l’Omni-outil. Cet objet que vous obtenez assez rapidement dans le jeu vous permettra de passer d’une pelle à un marteau, ou encore de la hache à un outil de réparation. Vous l’aurez compris, finie la gestion délicate de ces outils, Obsidian a optimisé ces bases de votre aventure en les centralisant sur un seul outil, améliorable et incassable.

Vous n’aurez plus qu’à vous positionner devant la surface, la ressource ou l’objet concerné pour creuser, tailler ou couper par exemple, facilitant ainsi le farming de ressources et donc la construction d’améliorations. Si tant est que vous possédiez la bonne amélioration nécessaire pour y arriver. Pour l’heure, votre Omni-outil dispose de deux niveaux d’amélioration mais un troisième est déjà prévu lors de la mise à jour de cet hiver, et un quatrième l’été prochain.

L’inventaire n’a, quant à lui, pas bénéficié de refonte majeure dans ce second opus, en proposant une répartition toujours bien agencée, et permettant la fabrication rapide de nouveaux éléments en piochant çà et là dans vos stockages de proximité. Puisque nous nous attardons sur l’interface, mentionnons la carte qui a été grandement améliorée, plus lisible, mais aussi plus facilement exploitable pour y placer des repères ou pour localiser une zone qui mériterait que l’on s’y aventure. L’ATH est, lui aussi, plus épuré, plus lisible, en proposant en bas à gauche nos barres de vie et d’endurance ainsi que nos besoins en nourriture et hydratation, tandis qu’en bas à droite apparaîtront nos outils et notre torche par exemple.

Pour symboliser cette nouvelle ère, le jeu nous proposera de nouveaux insectes parmi ceux déjà présents, permettant de nous frotter à de très nombreux acariens, larves, coccinelles, charançons, mais aussi cafards, escargots ou encore scorpions, sans oublier les terribles fourmis et araignées. Rassurez-vous, les développeurs et développeuses ont pensé aux plus craintifs d’entre nous, notamment les arachnophobes, en incorporant d’emblée un mode spécialement conçu pour eux et permettant d’effacer par petites touches ou complètement cet aspect du jeu.

Une feature déjà vue dans des jeux comme Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard pour ne citer que lui, et qui a le mérite d’exister pour inclure le plus de personnes possible. En parlant d’accessibilité, nombre de réglages sont déjà disponibles en jeu comme la lecture à voix haute ou bien des options pour les daltoniens, on aimerait que les efforts soient poursuivis en ce sens pour la suite du développement.

L’un des systèmes ayant le plus connu de refonte est assurément le système de combat : déjà agréable mais perfectible dans le premier opus, dans Grounded 2, on le retrouve dynamisé et en totale adéquation avec les variations de gameplay liées à l’équipement et à l’évolution des apprentissages, comme dans tout bon RPG. Ainsi, vous pourrez profiter d’un recul façon dash pour mieux esquiver les attaques ennemies, vous pourrez toujours bloquer ou parer pour mieux contre-attaquer, mais vous pouvez aussi utiliser votre arc de manière plus efficace grâce à un système de visée nettement amélioré. On apprécie encore plus se frotter aux plus gros insectes de nos jardins, si l’on enlève certains bugs de collision qui ont quelque peu gâché notre expérience par moments.

L’occasion d’introduire la présence de Science brute, à récolter un peu partout sous forme de bulle rose, mais aussi en réussissant des défis de Ranger, ou en analysant toute ressource ramassée dans l’Analayseur de ressources. Vous pourrez ainsi profiter de cette sorte d’expérience apprise et acquise dans les différentes Stations de Ranger à retrouver dans le Brookhollow Park, soit pour ajouter des compétences supplémentaires à votre Omni-Outil, ou encore pour faire de recettes de cuisine, d’éléments de construction ou de décoration ou toute autre amélioration que vous jugerez nécessaire.

Une exploration organique et… des Buggys ??

Une exploration qui s’avère aussi largement remaniée, bien plus intéressante grâce à un level design extrêmement soigné et aux petits détails qui font sourire. L’occasion de parcourir des terres hostiles comme une aire de pique-nique, les laboratoires d’Ominent mais aussi un camion de glaces renversé, le tout dans une atmosphère teen-movie très années 90. L’exploration qui vous permettra de mettre la main sur ces reliquats de Science brute, mais aussi sur une tonne de ressources à analyser, crafter et collectionner — y compris des mystérieuses disquettes — tout en tapant à foison sur des milk molars, vous permettant d’améliorer les compétences de nos adolescents.

Les mutations sont par ailleurs de retour, avec un menu plus épuré et simple à comprendre, même si l’on regrettera un nombre plus faible au lancement pour ces dernières. Pour rappel, les mutations vous permettent de débloquer et d’assigner à vos personnages des compétences passives et actives en fonction de votre style de jeu et selon plusieurs builds (quatre maximum).

Une fois que l’on a parlé de tout cela, impossible de passer à côté de LA nouveauté mise à en avant par les développeurs et que tous les joueurs et toutes les joueuses devraient s’empresser d’essayer dès leur arrivée en jeu : les montures ou buggys. Pour l’heure uniquement réservés aux orbitèles et aux fourmis rouges soldats, les buggys se débloquent après quelques heures de missions accomplies et suite à la récupération d’un œuf de fourmi rouge soldat dans une fourmilière aux mille dangers. Ces insectes vous seront tout particulièrement utiles lors de votre exploration, afin de collecter tout ce que vous voudrez et stocker en bien plus grand nombre que les adolescents, toute sorte d’éléments.

Il faut avouer que c’est un vrai bonheur de se balader dans ce parc géant à dos de fourmis (l’araignée n’étant disponible qu’à la fin de l’histoire scénarisée du début de cet accès anticipé), collecter des planches d’herbes pour vos constructions ou encore vous permettre de partir à l’aventure avec un grand stock de nourriture, de soins, mais aussi de kits de réparation. Les insectes se déplaçant par ailleurs bien plus vite dans leur habitat naturel que nos adolescents, vous pourrez parcourir de bien plus grandes distances en une journée qu’au début de l’aventure.

Au combat aussi, ces bêtes seront incontournables, grâce à leur capacité d’encaisser de sérieux coups ou d’en donner en réponse, avec en plus la présence de capacités spéciales. Rassurez-vous, l’ensemble n’est pas cheaté, mais est en plus très agréable à organiser et mettre en place. Nous suivrons attentivement l’évolution de celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs améliorations avec des compétences supplémentaires par exemple, mais nous tenons probablement ici l’un des game-changers de Grounded 2.

Une technique au poil ?

Malgré toutes ces nouveautés et un tel engouement pour la suite du jeu de survie, il ne faut pas oublier que Grounded 2 n’est qu’au début de son accès anticipé et est donc, encore à l’heure actuelle, en phase active de développement. Un développement qui va se poursuivre au fil des mois – voire années – pour permettre une sortie probablement concomittente sur Switch 2 et PlayStation 5 en v1.0 in fine.

Mais suite à ce statut particulier, nous avons bien évidemment rencontré quelques aléas techniques comme deux crashs sur PC, mais aussi quelques chutes de framerate ou encore des poppings de textures aléatoires ou des bugs de collision (assez nombreux surtout dans la seconde moitié des zones à explorer), ce qui a pu nous sortir quelque peu de l’immersion. Mais bien que sur le plan technique, des choses restent encore à peaufiner, cela n’enlève rien au plaisir de l’expérience qui a monté d’un grade depuis la sortie du premier opus. Par ailleurs, nous n’avons eu aucun problème à signaler au niveau des contrôles, que ce soit sur manette Xbox ou au combo clavier/souris.

On le perçoit notamment par l’utilisation de l’Unreal Engine 5 et par la présence de textures bien plus étoffées, plus « naturelles » et surtout plus nettes, avec de jolis effets de lumière, que ce soit de jour ou de nuit mais aussi un monde plus organique, plus vivant. Un bel enrobage globalement satisfaisant, et bien plus pertinent que pour Grounded premier du nom, malgré nous le disions les quelques écueils techniques.

Un mot sur la version française, intégrale dès le lancement et très qualitative, que ce soit au niveau du texte ou des voix, ce qui apporte clairement un avantage pour le public réticent à devoir lire des lignes de dialogue en anglais pendant un affrontement musclé ou pendant une exploration immersive, en vue à la première ou à la troisième personne, interchangeable via le menu à tout moment.

Parlons prix pour terminer. Le jeu étant disponible dans le Game Pass, il peut également être obtenu à l’achat via une édition standard vendue 29,99€ durant la période d’accès anticipé, tandis que l’édition Fondateur est disponible au prix de 39,99 € et contient quatre skins de personnage, chacun avec ses propres emotes personnalisées (le Minotaure, le Myrmidon, le Voleur et Mant), un artbook et une bande-son numériques qui seront mis à jour tout au long de l’accès anticipé. Des prix défiant toute concurrence quand l’on s’imagine le potentiel de nombre d’heures à passer au milieu des brins d’herbe de Brookhollow Park.

Le partenariat entre Eidos Montréal et Obsidian Entertainment n’a au final apporté que du bon à la licence Grounded, qui maintient ses lettres de noblesse en tentant d’ajouter par petites touches, de nouveaux éléments en vue de faire basculer ses utilisateurs fidèles vers sa suite, Grounded 2. Avec l’ajout des montures, la refonte dynamisante du système de combat, un aspect survie et RPG toujours plus poussé et un enrobage bien plus qualitatif que son prédécesseur, Grounded 2 a toutes les chances de tenir une place très importante dans la sphère des jeux de survie, surtout si le suivi et les propositions à venir s’avèrent tout aussi pertinents et intéressants qu’annoncé. Nous resterons vigilants sur les difficultés techniques rencontrées, et semblant se corriger avec les premiers patchs déployés, mais le jeu a tout le potentiel pour briller sur le long terme.