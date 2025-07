Grounded 2 pourrait bien sortir sur PS5 et peut-être sur Nintendo Switch 2

Grounded avait déjà une structure qui lui permettait de se passer d’une suite, mais Obsidian a fait le choix de bâtir un second épisode sur des bases encore plus solides pour l’avenir. On découvrira dans quelques jours si cela était vraiment nécessaire, avec l’accès anticipé du jeu qui va démarrer sur PC et Xbox Series. Et quid des autres plateformes ? Grounded premier du nom étant sorti sur PS5 et sur Switch, la question d’un portage pour ce Grounded 2 se pose déjà.