Grounded est maintenant disponible dans sa version 1.0, les nouveautés

Accessible depuis un peu plus de deux ans en accès anticipé, Grounded est un projet un particulier pour les développeurs. Il faut dire que le studio Obsidian est avant tout connu pour ses RPG, tels que The Outer Worlds ou encore Pillars of Eternity. Mais cet essai dans le jeu de survie semble avoir porté ses fruits, avec des retours très encourageants de la communauté tout en long de sa période d’early access. Cette semaine, le titre déploie sa version finale, apportant son lot de nouveautés.

Qu’apporte la 1.0 sur Grounded ?

En plus d’apporter quelques succès et le 1000G, cette version 1.0 de Grounded intègre pas mal de nouvelles choses. On retrouve notamment deux nouvelles zones, à savoir la Cour Supérieure et le Réseau Souterrain, accompagnées par l’iconique Mante Religieuse qui fera office de boss à combattre. Mais l’ajout majeur reste bien sûr le mode campagne : une histoire complète est maintenant jouable, nous permettant d’en savoir un peu plus sur les raisons de notre petite taille et de comment vous êtes arrivés dans ce jardin.

Bien sûr, qui dit version finale, dit également amélioration de l’expérience utilisateur, avec de nombreux ajustements. L’inventaire est amélioré, le système de mise à niveau d’arme et armure a été bonifié, de nouvelles insectes et autres créatures ont été implantés, comme le moustique tigre et la veuve noire, et de nouvelles recettes de craft ont été ajoutées.

Cette mise à jour 1.0 est d’ores et déjà déployée et est téléchargeable pour toutes les personnes qui possèdent le jeu. Grounded est disponible au prix de 39.99€ sur PC et Xbox et est également compris dans le Game Pass.